Ecovacs ra mắt hàng loạt sản phẩm làm sạch thông minh thế hệ mới

Người dùng trải nghiệm sản phẩm mới của Ecovacs

Các sản phẩm bao gồm Tineco Floor One S9 Artist, Ecovacs Deebot T50 Pro Omni, Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, Tineco Floor One S6 Stretch Pro và Tineco Floor One S6 FlashDry, hứa hẹn sẽ mang trải nghiệm “Cuộc sống Thảnh thơi” đến người dùng Việt Nam.

Máy hút bụi lau sàn Tineco Floor One S9 Artist sở hữu lực hút siêu mạnh 18.000Pa, khả năng ngả phẳng 180° với độ dày chỉ 12.58cm làm sạch sâu mọi ngóc ngách. Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Tineco sở hữu thiết kế sang trọng và tinh tế. Sản phẩm nổi bật với động cơ mạnh mẽ 230W và lực hút đạt 18.000 Pa, giúp làm sạch hiệu quả ngay cả những bụi bẩn cứng đầu nhất.

Tineco Floor One S9 Artist còn gây ấn tượng với hệ thống MHCBS giúp con lăn luôn sạch sẽ trong suốt quá trình làm việc. Thiết kế thông minh của máy với bánh xe SmoothDrive giúp máy di chuyển linh hoạt, trong khi màn hình 3D hiển thị trực quan thông tin cần thiết. Khả năng xoay 90° giúp giảm lực cầm tay, mang lại sự thoải mái khi sử dụng.

Còn Robot hút bụi Deebot T50 Pro Omni siêu mỏng có khả năng làm sạch toàn diện mọi ngóc ngách nhờ công nghệ làm sạch cạnh thông minh thế hệ mới TruEdge 2.0, chống rối tóc và lông vật nuôi ZeroTangle 2.0, cùng hệ thống định vị và điều hướng AIVI 3D 3.0 hiện đại và trạm OMNI tất cả trong một. Sự kết hợp độc đáo này đưa hiệu suất làm sạch lên một tầm cao mới khi robot dễ dàng tiếp cận những khu vực trước đây không thể chạm tới bằng máy hút bụi thông thường.

Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X8 Pro Omni được biết tới là robot lau nhà đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ chổi lăn OZMO Roller. Deebot X8 Pro Omni có lực hút 18.000Pa, tích hợp bộ 3 tính năng ưu việt, công nghệ lau cạnh TruEdge 2.0, chống rối ZeroTangle 2.0 và AI Remop tiên tiến giúp làm sạch mọi ngóc ngách khó vệ sinh. Bên cạnh đó, robot được trang bị pin dung lượng lớn 6400mAh, tự động giặt và sấy khô khăn lau sau khi vệ sinh đem đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Với Tineco Floor One S6 FlashDry, đây là một máy hút bụi không dây hiệu suất cao, được trang bị động cơ mạnh mẽ 220W, cho phép lực hút tối đa đạt ≥22W. Máy được trang bị công nghệ cảm biến iLoop độc quyền, tự động điều chỉnh lực hút và lượng nước theo mức độ bụi bẩn của sàn nhà, mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu. Sản phẩm còn tích hợp hệ thống MHCBS, con lăn có khả năng tự làm sạch liên tục, giúp lau sàn triệt để và sạch bóng. Ngoài ra, máy được trang bị màn hình LED hiển thị trạng thái, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói.

Giá bán lẻ đề nghị của các sản phẩm lần lượt là Tineco Floor One S9 Artist: 13.900.000 đồng. Ecovacs Deebot T50 Pro Omni: 17.900.000 đồng, Ecovacs Deebot X8 Pro Omni: 25.900.000 đồng, Tineco Floor One S6 Stretch Pro: 9.900.000 đồng và Tineco Floor One S6 FlashDry: 8.900.000 đồng

BÌNH LÂM