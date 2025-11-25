Xã hội

EVN hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lâm Đồng và Khánh Hòa khắc phục mưa lũ

SGGPO

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ tổng cộng 2 tỷ đồng cho 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa sau các đợt mưa lũ và bão số 13.

Hoạt động này nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và thể hiện trách nhiệm của EVN với cộng đồng.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều khu vực ở hai tỉnh nêu trên. Trước tình hình đó, EVN quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

IMG_4489.jpeg
1 tỷ đồng của EVN được trao đến Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả sau thiên tai

Tại Khánh Hòa, chiều 21-11, ông Nguyễn Cao Ký, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, thừa ủy quyền EVN, đã trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa. Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa, gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của ngành điện.

IMG_4490.jpeg
1 tỷ đồng của EVN được trao đến Ủy ban MMTQ tỉnh Lâm Đồng để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Lâm Đồng, ngày 24-11, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, đại diện EVN, đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ địa phương. Ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết, số tiền sẽ được phân bổ đúng đối tượng và chuyển đến người dân đang gặp khó khăn.

Đại diện EVN cho biết, ngành điện luôn đồng hành với người dân vùng thiên tai và mong muốn góp phần giúp địa phương sớm khắc phục thiệt hại. Các tỉnh đã ghi nhận sự hỗ trợ của EVN và kỳ vọng tiếp tục nhận được sự chung tay từ các tổ chức và doanh nghiệp để người dân sớm ổn định cuộc sống.

PHÚC VĂN

