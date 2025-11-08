EVN huy động 1.300 người khắc phục lưới điện sau bão số 13

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các đơn vị trong ngành đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 13, đã khôi phục và cấp điện trở lại cho hơn 68% khách hàng bị mất điện.

Trong những ngày qua, khi cơn bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, hàng ngàn cán bộ, công nhân ngành điện đã không quản khó khăn, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để sớm đưa dòng điện trở lại phục vụ người dân.

Công nhân điện lực không quản ngày đêm, mưa gió khẩn trương khắc phục lưới điện để cấp điện trở lại cho các hộ dân sau bão số 13

Theo thông tin cập nhật của EVN đến sáng nay (8-11), toàn bộ các nhà máy thủy điện thuộc EVN và các Tổng công ty Phát điện ở khu vực bị ảnh hưởng vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Hiện có 20 hồ thủy điện đang thực hiện xả tràn để điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ.

Các hồ gồm: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Thác Mơ và Trị An.

Trên hệ thống lưới điện truyền tải, các đường dây 500kV hiện vận hành bình thường. Các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục 6/7 sự cố trên lưới điện 220kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110kV.

Toàn bộ 17 trạm biến áp 110kV bị ảnh hưởng bởi bão đã được khôi phục vận hành an toàn.

Đặc biệt, trong công tác cung cấp điện, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, EVN đã huy động khoảng 1.300 cán bộ, công nhân cùng nhiều phương tiện, vật tư cần thiết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Nhờ đó, đến sáng nay 8-11, các đơn vị đã khôi phục cấp điện cho gần 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu khách hàng bị gián đoạn do bão, đạt tỷ lệ hơn 68%.

Công nhân điện lực khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 13 tại vùng tâm bão đi qua. Ảnh: EVN

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và đang còn ngập lụt, chia cắt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn đang được lực lượng ngành điện tập trung khắc phục từng bước, phấn đấu đến hết ngày 10-11 sẽ cơ bản hoàn thành việc khôi phục cung cấp điện.

PHÚC VĂN