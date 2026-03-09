Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo và triển khai học bổng Autotech, phát triển nguồn nhân lực

Ford Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm Đào tạo tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở 2. Tiếp đến, trung tâm Đào tạo miền Bắc dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động tại Hải Phòng trong tháng 6 - 2026.

Cùng với việc đưa trung tâm vào vận hành, Ford Việt Nam thông qua quỹ Ford Philanthropy triển khai chương trình học bổng AutoTech dành cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô, hỗ trợ sinh viên có thành tích tốt, sinh viên nữ và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo cơ hội thực tập tại hệ thống đại lý Ford.

Trung tâm Đào tạo nâng cao năng lực hệ thống đại lý

Chương trình mở Trung tâm Đào tạo là một phần trong chiến lược toàn cầu của Ford Motor Company, nhằm nâng cao năng lực dịch vụ tại các thị trường tăng trưởng nhanh và có vai trò chiến lược trong khu vực. Chương trình hướng tới việc xây dựng các trung tâm đào tạo tập trung theo tiêu chuẩn khu vực, bảo đảm nội dung đào tạo được triển khai đồng bộ, thường xuyên cập nhật theo công nghệ toàn cầu, đồng thời phát triển toàn diện năng lực kỹ thuật, vận hành, quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng cho hệ thống đại lý.

Mô hình này đã được triển khai tại một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Campuchia và Philippines, việc triển khai mạng lưới Trung tâm đào tạo tại Việt Nam thể hiện cam kết dài hạn của Ford trong phát triển nguồn nhân lực địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Ford Việt Nam tại khu vực ASEAN.

Tại Việt Nam, Ford lên kế hoạch triển khai 2 trung tâm Đào tạo: Trung tâm tại HCM khánh thành vào ngày 6 - 3- 2026 nhằm mở rộng năng lực đào tạo cho khu vực phía Nam và Trung tâm tại Hải Phòng đang được hoàn thiện và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 6-2026 nhằm mở rộng năng lực đào tạo cho khu vực phía Bắc.

Trung tâm Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh có diện tích 736 m², được đặt tại Cơ sở 2, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm được xây dựng như một cơ sở đào tạo tập trung cho khu vực phía Nam, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành.

Trung tâm gồm các lớp học lý thuyết và 6 khu vực thực hành được trang bị xe, động cơ, hộp số và thiết bị xưởng phục vụ đào tạo sửa chữa và cập nhật công nghệ mới. Bên cạnh đào tạo kỹ thuật, trung tâm còn triển khai các chương trình phi kỹ thuật cho tư vấn bán hàng, cố vấn dịch vụ và đội ngũ quản lý đại lý nhằm chuẩn hóa vận hành và đảm bảo trải nghiệm dịch vụ đồng nhất cho khách hàng…

Dự kiến trung tâm sẽ đào tạo khoảng 4.500 nhân sự đại lý trên toàn quốc, trong đó khoảng 500 kỹ thuật viên được đào tạo kỹ thuật chuyên sâu mỗi năm. Việc đào tạo tập trung giúp giảm sự khác biệt về năng lực giữa các đại lý, từ đó nâng cao tính nhất quán trong trải nghiệm khách hàng.

“Trung tâm Đào tạo giúp chúng tôi đảm bảo mọi đại lý trong hệ thống đều vận hành theo tiêu chuẩn thống nhất và hướng tới khách hàng. Đào tạo là nền tảng để duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và đáng tin cậy.” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ.

Chương trình học bổng Autotech, phát triển nguồn nhân lực

Thông qua quỹ Ford Philanthropy, Ford Việt Nam triển khai chương trình học bổng AutoTech nhằm hỗ trợ sinh viên theo học ngành kỹ thuật ô tô. Chương trình được thực hiện với Đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) và Đại học Công Nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Việc hợp tác với các cơ sở đào tạo kỹ thuật giúp tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của hệ thống đại lý

Chương trình học bổng AutoTech tập trung hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt, khuyến khích sự tham gia của sinh viên nữ trong lĩnh vực kỹ thuật và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mở ra cơ hội tiếp cận ngành kỹ thuật ô tô và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ của Ford.

Trong năm đầu triển khai, chương trình sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên nữ ngành kỹ thuật, học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt và tạo điều kiện để sinh viên năm cuối tham gia thực tập tại các đại lý Ford. Tổng giá trị các suất học bổng lên tới 1 tỷ VNĐ.

Thông qua chương trình thực tập, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ quy trình vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ. Việc tiếp xúc sớm với môi trường đại lý giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động với nhận thức rõ ràng về yêu cầu phục vụ khách hàng trong ngành ô tô.

“Học bổng AutoTech không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và hiểu rõ vai trò của mình trong việc phục vụ khách hàng.” Bà Jane Holloway, Giám đốc Cấp cao phụ trách thị trường quốc tế, Quỹ Ford Philanthropy chia sẻ.

Trung tâm Đào tạo và Học bổng AutoTech là hai sáng kiến trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ford Việt Nam, với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ trong hệ thống đại lý, Ford đảm bảo chất lượng dịch vụ được triển khai thống nhất trên toàn quốc…

NH.NG