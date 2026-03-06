Khởi động chiến dịch tầm soát khô mắt, bảo vệ đôi mắt trong môi trường số

Ngày 6-3, tại TPHCM, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu phối hợp cùng Santen - thương hiệu dược phẩm nhãn khoa hàng đầu Nhật Bản đã khởi động dự án: “Sàng lọc khô mắt và Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số” quy mô toàn quốc.

Với hệ thống nhà thuốc rộng khắp cùng đội ngũ nhân viên tư vấn vững chuyên môn, Long Châu đồng hành lan tỏa bộ câu hỏi tầm soát khô mắt và tư vấn kịp thời đến cộng đồng

Tại đây, hai đơn vị tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát chuẩn y khoa với sự bảo hộ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam, gia tăng giải pháp nhận diện nguy cơ từ sớm, dễ tiếp cận đến mọi người dân.

Hợp tác đa phương hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý khô mắt và chủ động chăm sóc sức khỏe thị giác trong thời đại kỹ thuật số

Theo TTND-GS-BS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và nhịp sống hiện đại, chúng tôi ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vấn đề liên quan đến bề mặt nhãn cầu, đặc biệt là hội chứng khô mắt. Đây không còn là tình trạng chỉ gặp ở người lớn tuổi hay người làm việc văn phòng mà đang dần trở thành vấn đề thị giác phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng trong xã hội, bao gồm cả người trẻ. Nếu không được nhận biết và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, hiệu suất làm việc và sức khỏe thị giác lâu dài.

TTND-GS-BS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam

Khô mắt hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả khi người dân hiểu đúng về các dấu hiệu cảnh báo, đồng thời chủ động thực hiện các bước tầm soát ban đầu. “Hội Nhãn khoa Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác giữa Santen và hệ thống nhà thuốc Long Châu trong triển khai hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân tiếp cận với các công cụ tầm soát khô mắt một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu và đáng tin cậy sẽ góp phần giúp cộng đồng quan tâm hơn đến sức khỏe thị giác, từ đó chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt từ sớm”, TTND-GS-BS Tôn Thị Kim Thanh thông tin.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Tổng Giám đốc Santen Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Phúc, Tổng Giám đốc Santen Việt Nam bày tỏ, thông qua dự án “Sàng lọc khô mắt và Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số”, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đối với sức khỏe thị giác, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động nhận diện nguy cơ khô mắt một cách đơn giản, thuận tiện và dựa trên nền tảng khoa học.

Còn theo ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Ngành hàng Thuốc – Vaccine, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và hệ thống trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành, cùng đội ngũ hơn 20.000 nhân sự y tế, Long Châu tự hào là “điểm chạm y tế” gần dân nhất. Mỗi ngày, hơn nửa triệu lượt khách hàng đến với chúng tôi không chỉ để mua thuốc mà còn để tìm kiếm sự an tâm và tư vấn chuyên sâu.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu

Trong khuôn khổ chương trình, Long Châu đồng hành lâu dài để thực hiện các mục tiêu sau: Chính thức ra mắt bài kiểm tra tình trạng khô mắt miễn phí trên website Nhà thuốc Long Châu, giúp người dân dễ dàng nhận diện các dấu hiệu bệnh lý về mắt do tiếp xúc quá mức với ánh sáng xanh.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng trong việc chăm sóc mắt, đặc biệt trong môi trường tiếp xúc với các thiết bị điện tử thường xuyên thông qua mô hình Omni Channel với hệ thống nhà thuốc toàn quốc và các kênh truyền thông trực tuyến. Long Châu cam kết hành động bằng tri thức và trái tim để cùng các đối tác xây dựng một Việt Nam mắt sáng, khỏe mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số.

Được biết, trong những năm gần đây, khô mắt trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến và đáng lưu tâm trong cộng đồng. Theo thống kê của ngành y tế, có khoảng 60% số người làm văn phòng mắc các bệnh lý về mắt, trong đó khô mắt là tình trạng mà những người sử dụng thiết bị điện tử thường gặp nhất. Các triệu chứng điển hình gồm: khô, rát, cộm, nhòe mắt, chói sáng, đau đầu, khó tập trung... Các chuyên gia đánh giá, ở giai đoạn đầu, các biểu hiện này có thể nhẹ và dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không được nhận diện sớm và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất học tập, làm việc và chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Với bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online,được bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam. Đây là công cụ sàng lọc nhanh chóng được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học, giúp người dùng dễ dàng đánh giá nguy cơ khô mắt. Bộ câu hỏi tập trung vào các yếu tố như: các triệu chứng phổ biến (chói mắt, cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, giảm thị lực), tần suất khó chịu ở mắt, điều kiện môi trường khiến mắt cảm thấy khó chịu… với thời gian thực hiện chỉ khoảng 30 giây. Thông qua hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và website, ứng dụng của Long Châu, bài tầm soát sẽ được triển khai rộng rãi, tạo điều kiện để người dân trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, người dùng sẽ nhận ngay bảng kết quả đánh giá tình trạng mắt. Qua đó người dân có thêm nền tảng tin cậy để chủ động điều chỉnh lối sinh hoạt thường ngày, tìm hiểu về cách chăm sóc phù hợp.

H.ANH