Tháng 3 rộn ràng cùng Vietjet với ưu đãi hành lý miễn phí và cơ hội nhận lộc vàng may mắn

Rộn ràng tháng 3 ngập tràn ưu đãi, cùng với khuyến mãi giảm tới 83% giá vé dịp 8-3, Vietjet tiếp tục dành tặng người dân và du khách 20kg hành lý ký gửi miễn phí cho các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và quốc tế. Ưu đãi mới áp dụng khi đặt vé tại www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air từ 9-3 đến 22-3-2026 (GMT+7), với thời gian bay linh hoạt từ 1-4 đến 1-8-2026 (*).

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 19-5-2026, khi mua vé, hành khách sẽ nhận ngay 01 mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn "BAY VIETJET, NHẬN LỘC VÀNG" (**) với giải thưởng đặc biệt là 1 lượng vàng 999,9 cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Với mạng bay rộng khắp, Vietjet mang đến cơ hội chọn lựa hành trình theo từng mùa để tận hưởng những chuyến đi đầy kỷ niệm cùng gia đình và bạn bè. Hành khách có thể khám phá Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản trong sắc hoa xuân rực rỡ, tham gia các lễ hội mùa hè đầy màu sắc tại Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane của Australia, hoặc hòa mình vào không khí sôi động của Tết cổ truyền và Lễ hội té nước tại Lào, Campuchia, Thái Lan.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc của Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, hành khách còn được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa giải trí đặc sắc trên độ cao 10.000m.

Bay khắp thế giới, chạm đỉnh cao mới, Vietjet thôi!

(*) Đường bay và thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng quốc gia, chi tiết tham khảo tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/tang-20kg-hanh-ly-cho-tat-ca-duong-bay-quoc-te-1757069822295

(**) Chi tiết tham khảo tại

https://www.vietjetair.com/vi/bay-vietjet-nhan-loc-vang