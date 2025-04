Ga metro Bến Thành tạm ngừng nhận khách cổng số 1 và 2

Do lượng hành khách tập trung quá đông, để đảm bảo an toàn, cổng số 1 và 2 tại ga Bến Thành (tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên) tạm thời ngừng nhận khách.

Trưa 27-4, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) cho biết, sẽ chủ động điều tiết các cổng ra vào phù hợp lưu lượng hành khách thực tế tại ga nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong không gian nhà ga ngầm. Hiện các nhân viên nhà ga đang được huy động tối đa để phân luồng, hướng dẫn hành khách.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, ga ngầm Bến Thành tạm ngừng đón khách tại cổng 1 và 2. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo HURC1, những ngày qua, lượng hành khách đi metro tăng cao cả ngày, đặc biệt vào các khung giờ sáng, trưa và tối.

Trong khi đó, từ 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa 30-4, do hạn chế lưu thông tại khu vực trung tâm thành phố để phục vụ Đại lễ 30-4 (áp dụng với tất cả người và phương tiện, trừ lực lượng có thẻ/phù hiệu), nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách đi metro, HURC1 khuyến nghị người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển đến các ga metro và xếp hàng trật tự, giữ gìn tài sản cá nhân, tuân thủ nội quy an toàn. Ưu tiên nhường ghế cho người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai. Đặc biệt, giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác tại nhà ga và trên tàu.

Tạm ngừng đón khách cổng 1 và 2 ga ngầm Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Mặc dù, HURC1 đã tăng số chuyến và kéo dài thời gian hoạt động của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ 4 giờ - 23 giờ (giãn cách mỗi chuyến từ 8-10 phút/chuyến) vẫn quá tải vào các khung giờ cao điểm do lượng hành khách đi metro quá đông nên phải chờ đợi lâu.

Nhiều chuyến tàu, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối, lượng hành khách lên các toa kín chỗ. Tại các ga trung chuyển lớn như ga Thủ Đức, Suối Tiên và Bến Thành, hành khách phải xếp hàng dài, thậm chí có lúc phải chờ nhiều chuyến sau mới có thể lên tàu.

QUỐC HÙNG