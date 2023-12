Gần 500 học sinh mầm non tham gia Ngày hội "Hoa bé ngoan" năm học 2023-2024

Sáng 8-12, tại Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1), gần 500 học sinh đến từ 29 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận 1 đã tham gia ngày hội "Hoa bé ngoan" năm học 2023-2024 do Phòng GD-ĐT quận 1 tổ chức.