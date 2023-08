Gần 6.000 vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe vận tải trong hơn 1 năm

Chiều 13-8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù; Phạm Tấn Lộc (37 tuổi) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (44 tuổi) 10 năm tù, cùng về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.