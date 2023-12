Gần 8 giờ sáng, Hà Nội vẫn tối

Xe cộ phải bật đèn khi lưu thông vào sáng nay (Ảnh chụp lúc 7 giờ ngày 6-12, ở Hà Nội). Ảnh: VĂN PHÚC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền sáng nay, sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4.

Phạm vi ảnh hưởng của sóng không khí lạnh ngày 6-12

Ở Bắc bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18oC, riêng vùng núi Bắc bộ phổ biến 13-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 11oC.

Nhiều người ở Hà Nội lên xe buýt đi làm để tránh mưa rét. Ảnh: VĂN PHÚC

Ở Bắc bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18oC, riêng vùng núi Bắc bộ phổ biến 13-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 11oC.

Do hoàn lưu của không khí lạnh, từ ngày 6 đến 7-12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Hà Nội cần đề phòng tắc đường khi có không khí lạnh tăng cường

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt rét tăng cường hiện nay chỉ có cường độ trung bình. Từ khoảng ngày 15 hoặc 17 đến 25-12, Bắc bộ và Trung bộ có thể đón đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh, có thể gây ra hiện tượng băng giá trên vùng núi cao.

Tin liên quan Hà Nội lại tắc cứng do trời mưa rét

VĂN PHÚC