Gần 8 tỷ USD kiều hối chuyển về TPHCM

Chiều 17-10, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết, theo số liệu cập nhật mới nhất, trong 9 tháng năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt 7,969 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á có lượng kiều hối chuyển về TPHCM cao nhất, chiếm tỷ trọng 50,4%; tiếp đến là châu Mỹ (30,2%), châu Âu (9%), châu Đại Dương (8,4%) và châu Phi chiếm 2%.

Trong 9 tháng năm 2025, lượng kiều hối từ châu Phi chuyển về TPHCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 150,3% so với cùng kỳ, tiếp đến là châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11,1%, châu Mỹ tăng 10,3%, châu Á giảm 2,8%.

Bà Trần Thị Ngọc Liên cho biết, quý 4 hàng năm là mùa cao điểm của kiều hối do cận năm mới Dương lịch, Tết Nguyên đán, Việt kiều về quê đón tết du xuân và kiều hối cùng theo đó về hỗ trợ thân nhân. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM cả năm 2025 có khả năng cao hơn so với năm 2024, ở mức 9,54 tỷ USD.

