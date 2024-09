Gần một thế kỷ vẹn lời thề với Đảng

Kiên định với lý tưởng của Đảng

Mở đầu buổi trò chuyện, bà Hạnh hỏi chúng tôi đã là đảng viên chưa. Khi chúng tôi xác nhận là đảng viên, bà dặn dò “phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng nghe con!”. Lời nhắc của người bà, người đồng chí cao tuổi Đảng khiến chúng tôi xúc động. Có lẽ, cũng bởi tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng mà ông bà đã vượt qua biết bao gian khổ của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, để tiếp tục cống hiến, xây dựng đất nước.

Bà Nguyễn Thị Hạnh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, bà làm liên lạc khi mới 11, 12 tuổi rồi tham gia giành chính quyền, Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8-1945 ở địa phương. Năm 16 tuổi, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Còn chồng bà là ông Ngô Hiến, một cán bộ tiền khởi nghĩa, được đứng vào hàng ngũ của Đảng cùng năm với bà - năm 1946 - khi ấy ông 18 tuổi.

Bà Hạnh kể, những người trẻ như ông bà khi ấy, nhất lại là những đảng viên trẻ mang trong mình lý tưởng của Đảng, của cách mạng rất lớn. Sau khi vào Đảng, bà tiếp tục gia nhập Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung bộ. Còn ông là Phó Bí thư Thanh niên cứu quốc tại Tuy Hòa, cán bộ ty Thông tin tuyên truyền Phú Yên, ty Thông tin tuyên truyền Thừa Thiên, sau đó hoạt động bí mật ở nội thành Huế.

Vợ chồng đồng chí Ngô Hiến - Nguyễn Thị Hạnh trong ngày Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến chúc mừng và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Trong khi hoạt động cách mạng, cả ông và bà đều 2 lần bị địch bắt và tra tấn dã man. Nhưng với sự kiên định của người đảng viên cùng với lý tưởng cách mạng đã không làm lay chuyển ý chí của ông Ngô Hiến và bà Nguyễn Thị Hạnh trước mưu đồ của kẻ địch. “Nếu không có Đảng soi đường, nếu không phải là đảng viên, có lẽ chúng tôi đã không vượt qua được những đòn roi ấy và sau này cũng khó để cùng nhau vượt qua cách trở mà gìn giữ và xây dựng gia đình như ngày nay”, bà Hạnh xúc động khi nhớ lại những ngày gian khổ.

Không màng danh lợi

Với những đóng góp của mình, ông Ngô Hiến được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất. Còn bà Nguyễn Thị Hạnh được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất... Điều đáng quý từ ông bà là luôn sống thanh bạch, không vì những gì mình đã đạt được mà đòi hỏi quyền lợi cho riêng mình.

Đưa chúng tôi đi thăm căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm thuộc đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, bà Hạnh bảo mảnh đất này là tài sản duy nhất mà ông bà được nhà nước cấp một phần, một phần đất còn lại gia đình mua thêm rồi xây dựng nhà để ở. Căn nhà đã nhuốm màu thời gian, mọi đồ vật mang một màu xưa cũ nhưng sạch sẽ, gọn gàng và đầy ắp kỷ niệm của hai ông bà. “Nhà nước còn khó khăn, mình được quan tâm tạo điều kiện có chỗ che nắng, che mưa là tốt rồi, sao đòi hỏi nhiều hơn được”, bà Hạnh bày tỏ. Với tư tưởng ấy, ông bà cứ vun vén gia đình trong khả năng có thể, các con, các cháu của ông bà cũng học hành rồi công tác theo năng lực của mình.

Trong suốt cuộc trò chuyện, nhiều lần bà Hạnh nhắc đến từ “may mắn” khi kể về cuộc đời của ông bà. Rằng ông bà may mắn hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống để đất nước được độc lập, tự do; ông bà cũng may mắn khi được chứng kiến sự phồn thịnh của đất nước, chứng kiến sự lớn mạnh của Đảng. Biết ơn những người đã ngã xuống, biết ơn những người đã giúp đỡ trong suốt những năm tháng ông bà tham gia hoạt động cách mạng, vì vậy sau này khi đã nghỉ hưu, ông bà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và năng nổ trong hoạt động ở địa phương.

Sống gần trọn cuộc đời, nhìn lại những năm tháng sống, hoạt động cách mạng và tham gia công tác, hai ông bà đều tự hào khẳng định bản thân đã giữ vẹn lời thề với Đảng, lời thề của chàng trai, cô gái mười tám đôi mươi đã dõng dạc tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc 80 năm về trước.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú A Nguyễn Tuấn Khanh, đồng chí Ngô Hiến và đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đã có nhiều năm tham gia các hoạt động ở địa phương, từ làm Phó bí thư chi bộ rồi Bí thư chi bộ khu phố, đến công tác đoàn thể phường, đặc biệt là Chi hội trưởng Cựu giáo chức đầu tiên của quận 9 (nay là TP Thủ Đức). Hai đồng chí cũng tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến với chi bộ, Đảng bộ, góp ý xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư tưởng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn là tấm gương sáng để thế hệ tiếp nối noi theo.

THU HƯỜNG