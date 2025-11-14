Gánh nặng của giấc mơ quốc gia

Theo thông báo của Chính phủ Hàn Quốc, mọi hoạt động cất cánh và hạ cánh máy bay trên toàn quốc gia này sẽ bị cấm tạm thời để hạn chế tiếng ồn trong Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học (CSAT) hàng năm diễn ra vào chiều 13-11. Đây là một kỳ thi quan trọng có thể làm đảo lộn cả một quốc gia vốn định hình nền văn hóa lấy giáo dục làm trung tâm.

Căn cứ quyết định trên, lịch trình hoạt động của 140 chuyến bay sẽ được điều chỉnh trước để tránh khung giờ bị cấm và các hãng hàng không phải thông báo trước về sự thay đổi này cho hành khách đã đặt vé. Chính phủ Hàn Quốc, ngày 11-11, cũng công bố nhiều biện pháp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh trong ngày thi quan trọng kéo dài 8-9 giờ này.

CSAT là kỳ thi năng lực học thuật để lấy điểm đầu vào đại học ở Hàn Quốc. Đây là kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh xứ sở Kim Chi sau quá trình 12 năm đèn sách. Kỳ thi được biết đến là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của một người Hàn Quốc. Vì thế, ngày thi đại học ở Hàn Quốc không chỉ là ngày của các thí sinh mà là ngày cả xã hội cùng đồng lòng tạo ra điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh có thể làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Năm nay, có khoảng 550.000 thí sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học quốc gia. Ngày thi của các học sinh tham gia kỳ thi CSAT bắt đầu từ 8 giờ 10 phút sáng. Trước khi rời khỏi nhà, các bậc phụ huynh sẽ chuẩn bị bữa trưa để các em ăn từ 12 giờ 10 phút đến 13 giờ. Bữa trưa được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Học sinh Hàn Quốc cổ vũ cho bạn thi đậu vào 1 trong 3 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Korea.net

Kết quả kỳ thi không chỉ ảnh hưởng đến con đường học vấn của học sinh mà còn cả địa vị xã hội, triển vọng hôn nhân và chất lượng cuộc sống tương lai. Sự tôn kính văn hóa đối với thành tích học tập này bắt nguồn từ các giá trị Nho giáo, coi giáo dục là con đường dẫn đến thành công và thăng tiến xã hội. Trong bối cảnh Hàn Quốc đang vật lộn để cân bằng giữa truyền thống và đổi mới, tương lai của kỳ thi CSAT tiếp tục là chủ đề được cả nước quan tâm.

Tuy nhiên, áp lực nặng nề này cũng làm dấy lên những tranh luận về các vấn đề sức khỏe tâm thần, bao gồm lo âu và trầm cảm, ngày càng phổ biến ở học sinh trung học. Văn hóa luyện thi quá độ, thời gian học kéo dài, gánh nặng tài chính và kỳ vọng gia đình góp phần làm trầm trọng các vấn đề tâm lý.

Theo Science Survey, hệ thống tuyển sinh là một nhân tố trọng yếu đặt học sinh vào “vòng xoáy” cạnh tranh, lo âu, và có thể khiến nhiều em cảm thấy “mọi thứ tùy thuộc vào một ngày thi”. Nhiều nghiên cứu khuyến nghị cải cách chính sách tuyển sinh, giảm tải chương trình, mở rộng hỗ trợ tâm lý.

Tuy nhiên, tờ Korea JoongAng Daily dẫn một báo cáo điều tra mới đây cho thấy, bất chấp sự gia tăng vấn đề sức khỏe tâm thần, “ít hơn một nửa trường có tư vấn viên chuyên nghiệp” để hỗ trợ học sinh, khiến các em thiếu nơi hỗ trợ kịp thời. Hỗ trợ tâm lý chưa đủ mạnh và văn hóa tâm lý còn bị gánh nặng kỳ thị, khiến học sinh ít được trợ giúp dù có vấn đề.

