Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Golf Việt Nam 2024 diễn ra tại Đà Lạt

Tại buổi làm việc, đại diện ban tổ chức trình bày nội dung chi tiết các hoạt động tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Golf Việt Nam 2024.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, chương trình gồm 2 giải đấu chính gồm giải Kids Golf Talent (diễn ra ngày 24-5) dự kiến thu hút 80 golfer, chia làm 4 bảng thi đấu U9, U12, U15, U18. Các golfer thi đấu một lần tính điểm trực tiếp để xác định kết quả chung cuộc. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi bảng có 3 giải (nhất, nhì, ba) và 1 giải vô địch (Best Gross) của toàn giải.

Đại diện Ban tổ chức trình bày không gian tại Lễ hội Golf Việt Nam 2024. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Giải Vietnam Golf Festival Championship (25 và 26-5-2024) với sự tham gia của khoảng 280 golfer. Các golfer chia làm 3 bảng (A, B, C nam; A, B, C nữ) thi đấu 2 ngày, tại 2 sân khác nhau. Kết quả của 2 ngày thi đấu được cộng chung để tính kết quả chung cuộc. Giải thưởng bao gồm mỗi bảng có 3 giải (nhất, nhì, ba); 1 giải vô địch (Best Gross) của toàn giải; và các giải kỹ thuật khác (mỗi golfer chỉ được nhận 1 lần giải kỹ thuật cho 2 ngày thi đấu).

Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Golf Việt Nam 2024 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Song song với đó, chương trình sẽ tổ chức cuộc thi “Gương mặt Golf Việt Nam - The Face Golf Vietnam” (gồm 2 bảng đấu diễn ra từ 1-3 đến 25-2-2024), đây là hoạt động nhằm tìm kiếm những gương mặt nổi bật, hội tụ nhiều yếu tố để đại diện cho một cộng đồng golfer Việt tài năng, văn minh, hiện đại và thành đạt.

Những thành viên tham gia sẽ góp phần quảng bá bộ môn này tại Việt Nam; cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam, golf Việt Nam ra bạn bè thế giới. Cuộc thi hướng đến việc thúc đẩy ngành du lịch golf tại Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Giải thưởng dành cho quán quân mỗi bảng đấu là 50 triệu đồng tiền mặt, giấy chứng nhận, kỷ niệm chương và quà tặng của Ban Tổ chức. Á quân của mỗi bảng đấu sẽ nhận 30 triệu đồng tiền mặt cùng chứng nhận, quà tặng từ Ban tổ chức.

Ngoài ra, sẽ có 10 giải phụ (mỗi giải nhận 10 triệu đồng) từ Ban tổ chức.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ban tổ chức cũng đưa ra các hoạt động bao gồm: Khai mạc Lễ hội Golf Việt Nam – Đà Lạt 2024 – Chủ đề “Trăm năm Golf Việt” (dự kiến diễn ra sáng 24-5); Chương trình nghệ thuật và thời trang “Đêm thành phố sáng tạo” (tối 24-5); Vinh danh “Trăm năm Golf Việt” (ngày 26-5): Vinh danh cá nhân, tập thể đóng góp cho sự phát triển Golf Việt Nam trong nhiều năm qua; Trao thưởng cho các giải đấu “Kids Golf Talent” và “Vietnam Golf Festival Championship”; Trao quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”; Tuyên bố Bế mạc Lễ hội Golf Việt Nam – Đà Lạt 2024 với chủ đề “Trăm năm Golf Việt”.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ có các hoạt động như trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”: Từ ý tưởng “Trăm năm Golf Việt”, triển lãm “Con đường Golf Việt” sẽ là nơi để du khách trong và ngoài nước nhìn lại bức tranh của golf Việt Nam suốt hơn 100 năm du nhập và phát triển; Hoạt động trải nghiệm golf; Hoạt động thời trang, sức khỏe, làm đẹp cho golfer; Hoạt động ẩm thực Lễ hội Golf Việt Nam…

Tại buổi làm việc, Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình nhấn mạnh, với khối lượng công việc rất lớn, Ban tổ chức mong muốn địa phương sẽ hỗ trợ điều kiện cơ sở hạ tầng. Đồng thời chỉ đạo thành viên Ban tổ chức sớm triển khai hoàn thiện thủ tục để lễ hội diễn ra đúng theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức. Đây là hoạt động lễ hội golf quy mô lớn lần đầu được tổ chức tại Lâm Đồng cũng như ở Việt Nam. Dưới góc độ quản lý nhà nước, Sở cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động kết nối, thủ tục, quảng bá để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức tặng quà đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty TNHH Ngôi sao Giải trí Toàn Cầu đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đồng tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam - VietNam Golf Festival 2024. Lễ hội Golf Việt Nam năm đầu tiên với chủ đề Trăm năm Golf Việt dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26-5-2024 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN