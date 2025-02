Giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, lừa hơn 2.500 người

Ngày 10-2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2021, bị can Nguyễn Hồng Dương (sinh năm 1995, quê ở tỉnh Nam Định, hiện sống ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập Công ty cổ phần EHA Group để bán thực phẩm chức năng về mắt. Người này sau đó rủ thêm bạn cùng tham gia. Trong đó, bị can Dương làm giám đốc, có trách nhiệm quản lý chung và nhập thuốc để bán. Hàng ngày, nhân viên bán hàng sẽ liên hệ với khách để bán các sản phẩm thuốc bổ mắt bằng các số điện thoại sim rác.

Cơ quan điều tra xác định, đến tháng 6-2021, do dịch bệnh Covid-19 và không quản lý được việc bán hàng, lợi nhuận thu được không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên nên công ty thua lỗ. Đến tháng 10-2021, bị can Phạm Xuân Đức (sinh năm 2002, nhân viên tư vấn bán hàng Công ty cổ phần EHA Group) đưa ra ý tưởng, bàn bạc về việc tiếp tục bán thuốc, sản phẩm chức năng về mắt với phương thức mới để tối đa lợi nhuận.

Theo đó, nhóm bị can thống nhất thực hiện chương trình “hồ sơ vàng” để thu hút nhu cầu mua thuốc của khách hàng. Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc chương trình này là của Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội. Nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều càng có nhiều ưu đãi, được tham gia chương trình “hồ sơ vàng”. Khi tham gia vào chương trình, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi như: hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm và các ưu đãi khác.

Theo cáo trạng, nhóm này sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của sở y tế các tỉnh để tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu bán thuốc theo chương trình “hồ sơ vàng”. Các bị can còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... để gửi kèm thuốc nhằm tăng uy tín với khách hàng về các sản phẩm và chương trình.

Theo cáo buộc, từ tháng 9-2021 đến tháng 9-2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền đơn vị giao hàng đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Hồng Dương chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.343 khách hàng, hưởng lợi 800 triệu đồng; Phạm Xuân Đức chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng của 2.331 khách hàng, hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng. Các bị can khác hưởng lợi từ 4 triệu đến 44 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, Dương còn cùng Đức và các bị can khác làm giả 46 tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi cho các bị hại kèm theo các sản phẩm thuốc đã bán.

ĐỖ TRUNG