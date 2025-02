Giá dịch vụ bốc dỡ container tại các cảng biển Việt Nam bằng 50% bình quân khu vực

Cảng Cái Mép

Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hiện giá bốc dỡ container của Việt Nam chỉ đang bằng khoảng 50% so mức giá bình quân của khu vực. Tại khu vực cảng nước sâu Cái Mép, giá bốc dỡ container trung bình khoảng 57 USD/container 20 feet và 85 USD/container 40 feet. Mức giá này lần lượt bằng 51% và 53% so với cảng biển tại Singapore, bằng 44% và 43% so với Hong Kong (Trung Quốc).

Mặc dù mới đây Bộ GTVT đã cho phép điều chỉnh mức giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển tăng khoảng 10% so với trước đây, nhưng theo các doanh nghiệp, mức điều chỉnh này chưa bù đắp được chi phí đầu tư, vận hành và duy trì hoạt động tại các cảng Việt Nam.

Hơn nữa, giá dịch vụ bốc dỡ container thấp hơn so với các quốc gia khác sẽ gây ra sự bất cân xứng với năng lực, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các cảng Việt Nam. Trong bối cảnh các quốc gia đầu tư mạnh vào công nghệ, hạ tầng, quy hoạch, việc cạnh tranh bằng giá không thực sự hiệu quả.

Bên cạnh đó, giá bốc dỡ thấp sẽ khiến các doanh nghiệp cảng không đủ kinh phí để bắt kịp xu hướng xanh hóa và số hóa của ngành hàng hải thế giới, như đầu tư hệ thống năng lượng tái tạo, xử lý khí thải và cơ sở hạ tầng hỗ trợ vận tải xanh.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của các hiệp hội và doanh nghiệp về việc tăng giá dịch vụ bốc dỡ container tại các cảng nước sâu như tại Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, là những nơi tập trung nguồn hàng hóa chủ lực của quốc gia. Đồng thời, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ nghiên cứu có lộ trình, kế hoạch điều chỉnh giá, từng bước đưa giá dịch vụ tại cảng biển của Việt Nam tiệm cận với khu vực và thế giới.

MINH ANH