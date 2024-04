Gia Lai: Gãy cánh quạt điện gió trong lúc bảo dưỡng

Trong lúc lực lượng chức năng bảo dưỡng trụ điện gió thì trời nổi gió to, giông lốc, khiến cánh quạt bị gãy khi va đập thân trụ.

Trụ điện gió bị gãy cánh

Chiều ngày 29-4, ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, xác nhận, một cánh quạt của trụ điện gió (thuộc Nhà máy điện gió Ia Le 1, xây dựng trên địa bàn xã Ia Le) bị gãy.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 28-4, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 (chủ đầu tư Nhà máy điện gió Ia Le 1) đang tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa tại trụ tuabin số WT04 thì trời xuất hiện gió to kèm giông lốc, làm thay đổi hướng gió đột ngột. Trong lúc chưa hoàn thành hiệu chỉnh, cánh quạt bị gió cuốn mạnh, va đập với thân trụ khiến bị gãy.

Do đang trong quá trình bảo dưỡng định kỳ nên nhà máy điện gió đã bố trí lực lượng bảo vệ, đội ngũ kỹ thuật thực hiện các vấn đề đảm bảo an toàn. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

HỮU PHÚC