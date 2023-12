Giá rét bao trùm miền Bắc

Rét 7-9oC khiến người dân ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) không muốn ra khỏi nhà, phải đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: CTV

Đồng loạt các trạm khí tượng ở miền Bắc đã đo được nền nhiệt giảm xuống rất thấp. Mức thấp nhất là vào khoảng 4 đến 7 giờ hôm nay. Nhiệt độ tại Đồng Văn (Hà Giang) còn 3oC, Mẫu Sơn (Lộc Bình - Lạng Sơn): 5oC, Bảo Lạc (Cao Bằng): 7oC, Nguyên Bình (Cao Bằng): 5oC, Thái Nguyên: 12oC.

Hà Nội và hàng loạt các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng như Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên… đều đồng loạt có nền nhiệt lúc sáng sớm là 12oC, Thanh Hóa - Nghệ An: 13oC, TP Huế: 23oC (dự báo sẽ giảm còn 21oC kèm mưa lạnh)…

Người dân ở miền Bắc sáng nay khi đi đường đều phải mặc nhiều lớp áo chống rét. Thậm chí ở trong nhà vẫn phải mặc áo rét dày để đỡ lạnh. Nhiều người cho biết, ngại ra đường vì trời lạnh hơn ngày 16-12, cuộc sống và lịch sinh hoạt gần như xáo trộn khi trời đột ngột rét sâu.

Mức độ rét đậm đã lan xuống tới Bắc Trung bộ sáng nay 17-12. Họa đồ của TTDBKTTVQG

Ảnh vệ tinh chụp lúc 8 giờ sáng 17-12 về mức độ bao phủ của không khí lạnh và mây

Theo các chuyên gia khí tượng, hôm nay 17-12 là ngày rét nhất ở miền Bắc trong đợt sóng không khí lạnh này. Từ khoảng ngày 18 và 19-12, nền nhiệt có thể tạm nhích lên một chút (trên ngưỡng rét đậm) nhưng vẫn rét để chờ đợt sóng không khí lạnh mới bổ sung vào ngày 19 và 20-12, sau đó đến khoảng ngày 22 và 23-12 lại có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Vùng cao ở miền Bắc hôm nay lạnh giá. Ảnh: CTV

Vì vậy, dự báo miền Bắc sẽ có chuỗi ngày rét kéo dài, tần suất liên tục, có thể qua lễ Giáng sinh đến ngày cuối tháng 12-2023.

VĂN PHÚC