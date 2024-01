Giá rét quay lại Hà Nội

Theo ghi nhận, sáng sớm 3-1, không khí lạnh đã về tới Hà Nội, gây mưa rào và mưa nhỏ, nhiệt độ giảm còn 16-17oC.

Sáng sớm đi làm, người dân phải mặc áo ấm và áo mưa đi làm. Nhiều người cố gắng đi sớm để tránh bị tắc đường vào giờ cao điểm. Trong khi đó, người dân ở mạn quận Hà Đông, Thanh Xuân đã di chuyển lên trung tâm bằng tàu điện Hà Đông - Cát Linh...

Hà Nội mưa gió, nhiều người sẽ đi tàu điện để tránh tắc đường. Ảnh: VĂN PHÚC

Nhiều người lo ngại tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội có thể tái diễn vào chiều nay nếu vẫn mưa gió, giá rét.

Ùn tắc giao thông cục bộ khi mưa gió tại Hà Nội. Ảnh: VĂN PHÚC

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hầu khắp các tỉnh ở Đông Bắc bộ như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương… đều có mưa và gió rét. Nhiệt độ chênh lệch khoảng 8-10oC so với hôm qua.

Sáng nay, sóng không khí lạnh tiếp tục lan xuống khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, vùng mưa tiếp tục lan rộng.

Dự báo phạm vi ảnh hưởng của không khí lạnh sáng 3-1. Nguồn: TRUNG TÂM DNKTTVQG

Theo các chuyên gia khí tượng, càng về chiều nay, nền nhiệt ở miền Bắc càng giảm thêm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, trong đợt lạnh này, vùng núi cao ở phía Bắc nước ta có nơi xuống dưới 8oC, còn ở đồng bằng có nhiệt độ phổ biến là 15-18oC.

Ngày và đêm 3-1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa. Từ ngày 3 đến 4-1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Miền núi cần đề phòng dông, lốc và mưa đá.

VĂN PHÚC