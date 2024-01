Phía Bắc vừa chớm ấm lại đón rét

Hà Nội vừa hửng nắng ấm sau 1 tuần lại sắp giá rét tăng cường. Ảnh: VĂN PHÚC

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện ở phía Bắc lục địa châu Á đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng gần sáng 3-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Từ ngày 3-1, miền Bắc đến Thanh Hóa, Nghệ An chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ Nghệ An trở ra miền Bắc là 15-18oC, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 12-14oC, vùng núi cao có nơi dưới 8oC.



Từ ngày 3 hoặc 4-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Như vậy, Hà Nội và phía Bắc nước ta sẽ rét trở lại sau khoảng 1 tuần hửng nắng ấm, nền nhiệt tạm nhích lên.

VĂN PHÚC