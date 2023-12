Từ tháng 1-2024, Nam bộ bước vào mùa khô

Nhận định tình hình thời tiết cả nước trong tháng 1-2024, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn có xu thế cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C.

Nguyên nhân là do trong tháng 1-2024, không khí lạnh ở phía Bắc nước ta có xu thế hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; số ngày rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nhưng không có khả năng kéo dài.

Mặc dù vậy, trong tháng 1-2024, không khí lạnh vẫn gây ra tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt của ngư dân.

Cùng với đó, sương muối, băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi ở vùng núi phía Bắc, ảnh hưởng hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Tại Trung bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ tháng 1-2024 bắt đầu bước vào mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa, nên các địa phương cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả.

Đánh giá tình hình thời tiết tháng 12-2023, cơ quan khí tượng cho biết, từ nửa cuối tháng, xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh đã gây rét đậm, rét hại diện rộng từ ngày 17-12, sau đó được tăng cường vào các đợt 19 và 21-12. Đến nay, miền Bắc vẫn còn giá rét mặc dù nền nhiệt đang nhích dần lên.

Trong tháng 12, nhiều nơi có nhiệt độ cao kỷ lục. Nguồn số liệu: TTDBKTTVQG

Trong khi nửa đầu tháng, nhiều nơi lại có nắng nóng trái mùa, nhiều nơi có nhiệt độ vượt giá trị lịch sử tháng 12. Tại khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Tây Nguyên, nhiệt độ trung bình cao hơn tới 1,5 - 3 độ C so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến cao hơn 1 - 1,5 độ C.

VĂN PHÚC