Giá sầu riêng giảm mạnh, nhiều nông dân lỗ vốn

Giá sầu riêng tại ĐBSCL tiếp tục giảm. Ngày 19-4, tại TP Cần Thơ, Hậu Giang, giá sầu riêng Ri6 chỉ còn 30.000 – 35.000 đồng/kg, giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 4, còn sầu riêng giống Monthong (Thái) từ 60.000 - 65.000 đồng/kg, giá bán này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Một vựa thu mua sầu riêng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGỌC PHÚC

Anh Nguyễn Văn Tâm, có 3ha trồng sầu riêng ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho biết, đáng lo hơn là hiện nay, thương lái chỉ mua cầm chừng và trả giá mua rất thấp. Trước tình trạng sầu riêng rớt giá mạnh, một số nhà vườn trồng sầu riêng ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang), Phong Điền (TP Cần Thơ) phải trực tiếp bày bán sầu riêng dọc tuyến lộ 61C (đường nối TP Cần Thơ và Hậu Giang).

Theo bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Hậu Giang, thị trường sầu riêng đang đối mặt với một số thách thức đáng kể, đặc biệt liên quan đến chất lượng, giá cả và tiêu thụ. Giá sầu riêng đang có xu hướng giảm mạnh do các yếu tố như nguồn cung ngày càng lớn do nông dân mở rộng diện tích sản xuất, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mùa vụ và thương lái thu trái chưa đạt độ chín, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như sự cạnh tranh từ các nước trồng sầu riêng lân cận. Đặc biệt là một số nước siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng nhập khẩu. Ngành NN-MT khuyến cáo: Nông dân canh tác đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu, hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế để dễ dàng tiếp cận thị trường khó tính nhằm mở rộng các thị trường trong thời gian tới. Đồng thời, đầu tư vào công nghệ và kỹ thuật canh tác tiên tiến để cải thiện chất lượng sầu riêng.

Nông dân miền Tây cần đầu tư bài bản để giảm giá thành sản xuất sầu riêng

Hiện ĐBSCL có khoảng 35.000 ha, trong đó, Tiền Giang có đến 24.000ha. Điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng tự phát trồng sầu riêng tiếp tục gia tăng ở một số địa phương. Việc mở rộng diện tích trồng sầu riêng không nằm trong quy hoạch, thiếu hệ thống đê bao, thủy lợi và giao thông phù hợp.

Sau cam sành đến sầu riêng có nguy cơ phải "giải cứu" đầu ra

Theo ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ, hiện một số nhà vườn chưa thay đổi tập quán sản xuất, giá thành sản xuất sầu riêng lên đến 40.000 đồng/kg, với mức giá hiện nay coi như thua trắng. Trong khi đó, một số hộ sản xuất đúng các quy trình sản xuất tiên tiến, giá thành chỉ khoảng 10.000 – 12.000 đồng/kg thì vẫn có lợi nhuận. Nông dân cần tuân thủ tốt các qui trình sản xuất an toàn, minh bạch, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến; nông dân có trách nhiệm hơn trong mối liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra lâu dài. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên đầu tư chế biến sâu sản phẩm từ sầu riêng để nâng cao giá trị. Khuyến khích các hợp tác xã, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững, giúp ổn định giá cả và cải thiện hiệu quả tiêu thụ. Nông dân và doanh nghiệp cần tập trung vào chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường sầu riêng giúp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

VĨNH TƯỜNG