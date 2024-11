Giá thu mua vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng, thu hẹp đáng kể chênh lệch giá mua và bán

Giá vàng trong nước chiều 29-11 tiếp tục tăng, trong đó giá vàng nhẫn 9999 được một doanh nghiệp tăng giá thu mua đến 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Do các doanh nghiệp tăng giá chiều mua vào mạnh hơn chiều bán ra nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn 9999 trên thị trường được thu hẹp còn khoảng 1,1- 1,8 triệu đồng/lượng so với mức 2-2,5 triệu đồng/lượng trước đó.