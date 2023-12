Giá trần vé máy bay tăng cao nhất đến 4 triệu đồng/vé/chiều

Mức giá trần mới có hiệu lực kể từ ngày 1-3-2024. Theo đó, đối với nhóm đường bay từ 500km đến dưới 850km, mức giá trần được tăng từ 2,2 triệu đồng/vé/chiều lên 2,25 triệu đồng/vé/chiều.

Đối với nhóm đường bay từ 850km đến dưới 1.000km, mức giá trần được tăng từ 2,79 triệu đồng/vé/chiều lên 2,89 triệu đồng/vé/chiều.

Đối với nhóm đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280km, mức giá trần được tăng từ 3,2 triệu đồng/vé/chiều lên 3,4 triệu đồng/vé/chiều.

Đối với nhóm đường bay từ 1.280km trở lên, mức giá trần tăng từ 3,75 triệu đồng/vé/chiều lên 4 triệu đồng/vé/chiều.

Riêng nhóm đường bay dưới 500km, Bộ GTVT vẫn giữ nguyên mức giá trần tại thông tư cũ. Trong đó, các đường bay phát triển kinh tế vẫn có giá trần 1,6 triệu đồng/vé/chiều, các đường bay khác dưới 500km vẫn có mức giá trần 1,7 triệu đồng/vé/chiều.

Mức tối đa giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 1 vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách, cũng như dịch vụ bảo đảm an ninh như: giá phục vụ hành khách, giá bảo đảm an ninh, hành lý.

Mức tối đa giá dịch vụ cũng chưa tính khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Đây là khoản giá do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường.

Theo Bộ GTVT, mức tăng này được cân nhắc trên cơ sở đề nghị của Vụ Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam; căn cứ Luật Hàng không dân dụng và Luật Giá. Theo Cục Hàng không Việt Nam, mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa quy định tại Thông tư số 17 đã được áp dụng từ năm 2015, trong khi thời điểm hiện tại, các yếu tố hình thành giá đã thay đổi, đặc biệt là sự biến động tăng lớn của giá nhiên liệu bay Jet-A1 và tỷ giá.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những biến động về giá nhiên liệu, các hãng hàng không đều đang gặp khó khăn về tài chính. Các hãng đã nhiều lần đề nghị Bộ GTVT bỏ giá trần vé máy bay, để việc điều tiết giá do thị trường tự do quyết định. Tuy nhiên, Bộ GTVT vẫn quyết định giữ giá trần do giá vé máy bay ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.