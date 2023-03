Giá vàng bật tăng sau khi 2 ngân hàng Mỹ phá sản

Vàng đang thu hút dòng tiền tìm sự trú ẩn an toàn trước những lo ngại về bất ổn tài chính của giới đầu tư trên thế giới.

Sau khi 2 ngân hàng tại Mỹ là Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank (SB) phá sản vào cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh mẽ, kéo giá vàng SJC trong nước ngày đầu tuần 13-3 tăng 350.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 16 giờ 15 tại TPHCM, Công ty SJC báo giá ở mức 66,3 triệu đồng/lượng mua vào và 67 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ giao dịch vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng/lượng mua vào và 67 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 350.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York cuối tuần trước tăng 37 USD/ounce lên 1.868,10 USD/ounce. Vào chiều ngày 13-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tiếp tục tăng mạnh lên 1.884,18 USD/ounce, tăng hơn 16 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 53,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia quốc tế nhận định, sau vụ sụp đổ của 2 ngân hàng, các cơ quan chức trách của Mỹ đã tuyên bố bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền tại các ngân hàng, giới chuyên môn cũng đánh giá hệ thống tài chính Mỹ đã mạnh hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro bùng nổ một cuộc khủng hoảng tài chính khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn để nhà đầu tư rót tiền vào.