Giá vàng bật tăng sau khi FED tăng lãi suất

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại kéo giá vàng SJC trong nước ngày 23-3 được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng từ 200.000 – 300.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm trước.

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 11 giờ 30, Công ty vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) báo giá ở mức 66,6 triệu đồng/lượng mua vào và 67,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán. Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 66,65 triệu đồng/lượng mua vào và 67,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng SJC ở mức 66,7 triệu đồng/lượng mua vào và 67,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 270.000 đồng chiều bán. Công ty vàng PNJ cũng tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán lên mức 66,7 triệu đồng/lượng mua vào và 67,350 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 22-3 tăng liền 30,1 USD/ounce lên 1.970,1 USD/ounce. Đến ngày 23-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng thêm hơn 6 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York, lên 1.976,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 56,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, FED đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % như thị trường dự báo, lên mức 4,75% - 5%. Việc giá vàng thế giới quay đầu tăng trở lại khi FED tăng lãi suất được giới chuyên gia nhận định, động thái tăng lãi suất đợt này của FED là ôn hoà nên hỗ trợ giá vàng. Với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ và châu Âu, các chuyên gia đánh giá giá vàng sẽ vẫn được hỗ trợ trong thời gian tới.

Bởi lẽ, ngay cả khi các cơ quan chức năng đã có nhiều động thái “giải cứu” các ngân hàng tại Mỹ và Thụy Sỹ, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn còn cảm thấy bất an nên vẫn tiếp tục bán cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng để trú ẩn vào vàng, vì cho rằng vàng là "hầm trú ẩn" an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.