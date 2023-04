Giấc mơ vừa gần vừa xa

A Tourist’s Guide to Love - dự án đầu tiên do Netflix sản xuất với 99% bối cảnh tại Việt Nam có sự tham gia của nhiều diễn viên trong nước, trong đó có NSƯT Lê Thiện và Quinn Trúc Trần. Biên kịch phim Eirene Donohue và nam chính Scott Ly cũng là những người gốc Việt. Tất cả đều thừa nhận, tình yêu với dải đất hình chữ S đã kết nối họ lại với nhau, cùng làm việc ăn ý để cho ra đời một tác phẩm chỉn chu nhất có thể.

Khi thị trường các nền tảng phim trực tuyến ngày càng bùng nổ, cơ hội để các diễn viên có nguồn gốc Việt Nam tham gia cùng các ê kíp nước ngoài ngày một nhiều hơn. Gần đây nhất, bộ phim Beef gây chú ý tại thị trường Việt Nam với sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào và món canh chua. Liên Bỉnh Phát sau khi tham gia dự án phim Nhật Bản Come and Go cũng vừa xuất hiện trong một dự án của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) - Hóa ngoại chi y. Và không thể không kể đến Ngô Thanh Vân, người luôn đều đặn có vai diễn trong nhiều dự án ở Hollywood, gần nhất là The Old Guard. Hay như tại Oscar vừa qua, một số diễn viên gốc Việt như: Quan Kế Huy, Hồng Châu cũng được đề cử, trao giải ở các hạng mục về diễn xuất.

Thực tế cho thấy, sự xuất hiện của các diễn viên Việt Nam trong các dự án của nước ngoài còn khá hạn chế. Như trong A Tourist’s Guide to Love, NSƯT Lê Thiện và Quinn Trúc Trần cũng chỉ đảm nhận tuyến phụ của bộ phim.

Chính Ngô Thanh Vân thừa nhận, tham gia phim ở Hollywood vô cùng áp lực, vì quy trình làm việc của họ có sự chuẩn hóa, tính chuyên nghiệp rất cao, khác hẳn với thị trường trong nước. Do đó, nhìn ở khía cạnh tích cực, điều này mang đến cơ hội học hỏi rất lớn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, ngay cả những cơ hội nhỏ với các diễn viên Việt Nam cũng không hề dễ dàng, nhất là khi việc phân biệt đối xử vẫn diễn ra khá thường xuyên. Do đó, thiết nghĩ cách duy nhất để chắt chiu cơ hội là hãy làm thật tốt từng vai trò, từng dự án, không ngừng cho thấy sự chuyên nghiệp. Và điều quan trọng hơn hết, phải thực sự hiểu người trước khi hiểu mình, làm cho bản thân phù hợp với môi trường công việc mới.

Thời gian qua, một số nhà sản xuất của Việt Nam cũng chủ động thực hiện một số dự án phim hợp tác để trao thêm cơ hội cho các diễn viên song không mang lại thành công. Điều này cũng để lại nhiều sự nuối tiếc và cả bài học đắt giá, bởi còn quá nhiều lỗ hổng từ kịch bản, diễn xuất, quá trình sản xuất. Trong trường hợp này, sự chuẩn bị kỹ lưỡng chưa bao giờ là thừa, để nếu không tạo nên bước tiến mới thì cũng tránh tình trạng đi thụt lùi.