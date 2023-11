Giải cứu thành công 9 người bị kẹt trong thang máy

Nhận tin báo nhiều người mắc kẹt trong thang máy một căn nhà, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phá cửa thang máy và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Chiều 13-11, Phòng PCCC-CNCH, Công an TPHCM cho biết, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức đã giải cứu thành công 9 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12-11, cơ quan chức năng nhận tin báo có nhiều người mắc kẹt trong thang máy một căn nhà ở TP Thủ Đức.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, dùng dụng cụ chuyên dụng phá cửa thang máy và đưa 9 nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài.