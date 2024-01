Giải pháp thiết kế đến từ AI

Aitana ra đời khi Rubén Cruz - nhà thiết kế tạo ra cô và người sáng lập Công ty The Clueless, đang trong giai đoạn khó khăn. Cruz nói với Euronews: “Chúng tôi nhận ra rằng nhiều dự án đang bị tạm dừng hoặc bị hủy bỏ do lỗi của người có ảnh hưởng hoặc người mẫu chứ không phải do vấn đề thiết kế”. Vì vậy, anh quyết định tạo người có ảnh hưởng của riêng mình để làm hình mẫu cho các thương hiệu.

Nhóm thiết kế với hình ảnh của siêu mẫu Aitana. Ảnh: Euronews

Cruz và các đồng nghiệp đã tạo ra Aitana, cô gái 25 tuổi, với ngoại hình gần như hoàn hảo. Người mẫu ảo có thể kiếm tới 10.000 EUR/ tháng, hơn 1.000 EUR cho mỗi quảng cáo và gần đây đã trở thành gương mặt đại diện của Big - công ty chuyên sản xuất các sản phẩm bổ sung thể thao. Chỉ trong vài tháng, Aitana đã thu hút được hơn 121.000 người theo dõi trên Instagram và những bức ảnh của cô nhận được hàng ngàn lượt xem cũng như phản ứng tương tác, thậm chí còn nhận được tin nhắn riêng tư từ những người nổi tiếng. Cruz kể: “Một ngày nọ, một diễn viên nổi tiếng người Mỹ Latinh đã nhắn tin rủ cô ấy đi chơi. Nam diễn viên này có khoảng 5 triệu người theo dõi. Anh ấy không biết Aitana chỉ là người mẫu ảo”.

Hàng tuần, nhóm thiết kế đều họp để tạo dựng cuộc sống cho Aitana. Họ quyết định cô sẽ làm gì trong tuần, những địa điểm nào cô sẽ đến và những bức ảnh nào sẽ được tải lên. Tất nhiên, không có buổi chụp ảnh nào, không có tủ quần áo, chỉ có sự kết hợp giữa AI và các chuyên gia thiết kế, những chuyên viên photoshop. “Trong tháng đầu tiên, chúng tôi nhận ra rằng mọi người theo dõi cuộc sống chứ không phải hình ảnh. Vì cô ấy không có thật nên chúng tôi phải cho cô ấy một chút hiện thực. Chúng tôi phải kể một câu chuyện”, nhà thiết kế đồ họa nói. Đó là lý do tại sao Aitana, không giống như những người mẫu truyền thống, lại có một cá tính rất riêng biệt.

Trên trang web của mình, cô tự nhận mình là người hướng ngoại. Cruz giải thích: “Rất nhiều suy nghĩ đã được đưa vào Aitana. Chúng tôi tạo ra cô ấy dựa trên những gì người ta thích nhất, tập trung vào các thị hiếu, sở thích đang là xu hướng trong thời gian gần đây”. Sau khi phân tích các xu hướng, họ nhận ra rằng văn hóa phương Đông đã trở nên rất Âu hóa, vì vậy họ đã cố gắng nắm bắt điều này qua mái tóc hồng và khía cạnh game thủ của cô ấy. Aitana đã thành công đến mức các nhà thiết kế đã tạo ra một mô hình ảo thứ 2 có tên Maia. Những cái tên này không được chọn ngẫu nhiên, cả hai đều chứa từ viết tắt của AI.

Công ty thiết kế The Clueless sau đó đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ các thương hiệu muốn có mô hình cá nhân hóa của riêng họ. Cruz nói: “Họ muốn có một hình ảnh không phải là người thật và đại diện cho giá trị thương hiệu của họ, để không gặp vấn đề gì về tính liên tục nếu phải sa thải ai đó hoặc không còn lòng tin”. Ngoài ra còn có thể tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, sáng kiến tạo siêu mẫu AI cũng hứng chịu nhiều chỉ trích. Nhiều người lo ngại rằng sự hoàn hảo phi thực tế của các mô hình và hình ảnh những người mẫu AI mang tính gợi dục cao có thể khiến thế hệ trẻ bị ám ảnh bởi việc đạt được sự hoàn hảo và kích thích nhục dục.

