Vì một thế giới trực tuyến an toàn hơn cho trẻ em

Nhóm công tác chung sẽ làm việc trên các lĩnh vực chính, bao gồm thúc đẩy tính minh bạch tốt hơn từ các nền tảng và xem xét quyền truy cập của nhà nghiên cứu vào dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hoạt động này giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về tác động và rủi ro của thế giới kỹ thuật số đối với thanh thiếu niên, trong đó có các công nghệ mới như AI tạo sinh. Chương trình làm việc của nhóm sẽ dựa trên các thỏa thuận giữa Anh, Mỹ và các đối tác quốc tế để giúp đảm bảo an toàn được tích hợp vào công nghệ ngay từ đầu, từ đó mang lại môi trường kỹ thuật số an toàn hơn cho thanh thiếu niên.

Đại diện cho nhóm công tác chung, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Bộ trưởng Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh Peter Kyle đã kêu gọi các nền tảng công nghệ tiến xa hơn và nhanh hơn để bảo vệ trẻ em.

Bộ trưởng Kyle nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác với các đối tác quốc tế. Hai quốc gia đang muốn đảm bảo lợi ích của công nghệ có thể được tối đa hóa cho xã hội, cũng như trách nhiệm của các công ty truyền thông xã hội trong việc tôn trọng quyền con người và mang lại trải nghiệm an toàn, đặc biệt là cho trẻ em.

Anh và Mỹ là hai quốc gia dẫn đầu trong các phương pháp tiếp cận quốc tế về an toàn trực tuyến cho trẻ em, tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm trực tuyến an toàn hơn cho người dùng, từ việc giúp các nền tảng lọc và chặn nội dung có hại, đến phát hiện và xóa quảng cáo gian lận. Cuối năm ngoái, Anh đã thông qua Đạo luật An toàn trực tuyến, đặt ra nhiệm vụ cho các nền tảng trực tuyến để bảo vệ sự an toàn của trẻ em và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

Đạo luật nhận được sự hưởng ứng từ những nhà vận động xã hội vì nó đồng nghĩa với việc trẻ em trên khắp nước Anh được an toàn hơn trong cuộc sống hàng ngày. Cơ quan giám sát truyền thông Anh Ofcom sẽ tiến hành phạt nặng các công ty truyền thông xã hội không bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại trực tuyến từ năm 2025.

Mỹ và Anh lập nhóm công tác chung nhằm cải thiện an toàn trực tuyến cho trẻ em. Ảnh: WORLD VISION

Vào tháng 8 vừa qua, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ trẻ em khỏi nội dung trực tuyến nguy hiểm. Đây là nỗ lực lớn đầu tiên của Quốc hội Mỹ trong nhiều thập niên nhằm buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về các tác hại mà họ gây ra. Dự luật bảo vệ trẻ em quy định rõ nghĩa vụ của các công ty mạng xã hội khi trẻ em sử dụng sản phẩm của họ, tập trung vào việc thiết kế các nền tảng và quản lý những công ty này.

Nội dung dự luật yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cho phép trẻ em thực hiện các lựa chọn để bảo vệ thông tin cá nhân, vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện của sản phẩm, từ chối các đề xuất thuật toán được cá nhân hóa. Điều này nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các mối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ như bắt nạt và bạo lực, tự tử, tình trạng rối loạn ăn uống, lạm dụng chất gây nghiện, bóc lột tình dục và quảng cáo các sản phẩm bất hợp pháp.

PHƯƠNG NAM