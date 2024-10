Giải trí quốc tế

Phát hiện loài lan mới ở Trung Quốc

Mới đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra một loài lan mới sinh trưởng trong môi trường sống của gấu trúc khổng lồ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế PhytoKeys.

Theo Cục Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Ngọa Long, Tứ Xuyên, loài lan mới, được đặt tên là Gastrochilus balangshanensis, lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 3-2023 tại các khu rừng của núi Balang, nằm trong khuôn viên của công viên quốc gia gấu trúc khổng lồ.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, xem xét tài liệu, so sánh với các loài tương tự và phân tích phân tử có hệ thống, nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng đây là một loài mới thuộc chi Gastrochilus trong họ Orchidaceae.

Báo cáo cho biết, Gastrochilus balangshanensis sinh trưởng trong các khu rừng lá kim hỗn giao, ở độ cao từ 2.100-2.300m. Loài này nở hoa từ tháng 4 đến tháng 5 và kết trái từ tháng 8 đến tháng 9. Cho đến nay, mới chỉ có 2 quần thể loài lan này được phát hiện.

LAM ĐIỀN

A.Silverstone lại tham gia phim của Yorgos Lanthimos

Đạo diễn Yorgos Lanthimos vừa thông báo đã bổ sung Alicia Silverstone vào dàn diễn viên toàn sao của phim khoa học viễn tưởng Bugonia của mình. Kịch bản do Will Tracy, người giành giải Emmy, viết dựa trên bộ phim hài năm 2003 của Hàn Quốc Save the Green Planet. Chi tiết về vai diễn của Silverstone vẫn đang được giữ bí mật.

Theo Variety, Focus Features sẽ phát hành phim trong nước ngày 7-11-2025, còn Universal Pictures chịu trách nhiệm phát hành quốc tế, ngoại trừ Hàn Quốc, nơi CJ ENM lo việc phát hành. Silverstone từng xuất hiện ấn tượng trong The Killing of a Sacred Deer, bộ phim tâm lý kinh dị năm 2017 cũng của đạo diễn Lanthimos.

Gần đây nhất, cô đóng vai chính trong phim truyền hình Reptile của Netflix và phim hài Krazy House của XYZ Films, ra mắt tại Sundance vào đầu năm nay. Phim tiếp theo của cô, Y2K - do Kyle Mooney và Evan Winter đạo diễn, Jonah Hill và Chris Storer sản xuất, đã được chiếu tại SXSW và dự kiến ra rạp tháng 12 năm nay.

HÀ TRANG

Christopher Nolan làm phim mới

Đạo diễn Christopher Nolan trở lại hợp tác với hãng Universal, dự kiến ra mắt phim mới vào năm 2026, nội dung phim chưa được tiết lộ. Ngoài vị trí đạo diễn, Nolan còn viết kịch bản, vợ ông - Emma Thomas - làm nhà sản xuất. Tài tử Matt Damon - từng đóng Interstellar (2014) và Oppenheimer (2023) của Nolan - đang được cân nhắc cho vai chính.

Christopher Nolan, 54 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với Memento (năm 2000). Trong sự nghiệp, nam đạo diễn đã nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015, 2019.

Nhờ thành công của Oppenheimer, ông nhận thù lao 100 triệu USD, gồm tiền công đạo diễn, phần trăm ăn chia từ lợi nhuận của phim và phần thưởng cho 2 giải Oscar, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc.

Theo Hollywood Reporter, Nolan là một trong số ít nhà làm phim hiện nay có thể thu hút khán giả đến rạp, đồng thời khiến những diễn viên nổi tiếng sẵn sàng tham gia dự án dù có ít đặc quyền.

PHƯƠNG AN

Liệu pháp âm nhạc mở khóa ký ức

Viện Dưỡng lão Barley View (tại Whitworth, Anh) đã áp dụng chương trình liệu pháp âm nhạc nhằm cải thiện sức khỏe, mang lại niềm vui cho những người mất trí nhớ và những người gặp khó khăn trong giao tiếp. Chương trình có tên “Phòng âm nhạc Klok Wurk”, được bắt đầu từ đầu tháng 10. Các cụ được khuyến khích chơi nhạc cụ gõ, cùng hát, thiền và nghe nhạc.

Những buổi học này được thiết kế chu đáo, đáp ứng nhu cầu riêng của những người sống tại viện dưỡng lão. Nigel Clegg, người dẫn dắt các buổi trị liệu âm nhạc, giải thích: Ký ức giống như những căn phòng. Chứng mất trí nhớ đã đóng những cánh cửa đó lại. Tên gọi của chương trình phản ánh khái niệm âm nhạc đóng vai trò là chìa khóa để tiếp cận những ký ức đã mất.

VIỆT KHUÊ