Giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa sống còn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước coi phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược; những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới, cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước có được như ngày nay có sự đóng góp quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngành nông nghiệp không những đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn xuất khẩu đạt giá trị lớn so với các ngành hàng.Trong bối cảnh dịch Covid-19, đất nước gặp nhiều khó khăn, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn là điểm tựa quan trọng để đất nước vượt qua khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đề cập đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi mạnh mẽ, thực chất, toàn diện về tư duy từ tự cung tự cấp sang sản xuất lớn, phù hợp với sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường; hỗ trợ người nông dân trở thành người công nhân nông nghiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước, và đềnghị tổng hội góp phần giải quyết tốt mối quan hệ này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua đào tạo, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao khoa học - công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư để hướng dẫn nông dân, ngư dân sản xuất xanh, sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe bản thân và người tiêu dùng...