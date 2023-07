Giám đốc Công an TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngày 23-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách ở quận 4 nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1960, ngụ phường 2, quận 4), là thương binh 1/4; bà Trần Thị Thìn (sinh năm 1940, ngụ phường 1, quận 4), là mẹ liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1956, ngụ phường 10, quận 4) là thương binh 4/4.

Tại các nơi thăm, Thiếu tướng Lê Hồng Nam thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các thương binh cho Tổ quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền, công an, các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh... đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác “đền ơn đáp nghĩa”.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Công an TPHCM phối hợp với Đoàn các đơn vị: Tổng công ty Điện lực TPHCM, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Sở Y tế TPHCM, Tổng Công ty Samco, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” gắn với Ngày chủ nhật xanh lần thứ 150 và “Hành trình kết nối những trái tim tình nguyện” ở huyện Củ Chi.

Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị (PX03), Công an TPHCM cho biết, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ thành phố; qua đó, giúp thế hệ trẻ càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, các đơn vị trao tặng công trình tình nguyện “Thắp sáng tuyến đường nông thôn”; 10 học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/phần), 30 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/phần); 2 bồn rửa tay, “Không gian xanh” cho các em học sinh Trường Tiểu học An Nhơn Tây; tặng 50 balo, sữa và bánh cho con em gia đình chính sách, thanh niên công nhân...

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: Bùi Thị Tám (sinh năm 1925); Nguyễn Thị Phái (sinh năm 1914), Nguyễn Thị Bún (sinh năm 1930), Đặng Thị Lớt (sinh năm 1932) và Đặng Thị Chí (sinh năm 1930, cùng ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).