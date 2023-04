Giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán, bỏ xe trong rừng cao su

Ngày 30-3, Công an tỉnh Thanh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh .