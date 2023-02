Giáng cấp xuống Trung úy vì vi phạm quy định của ngành công an

Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành Quyết định kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Trung, vì vi phạm quy định của ngành công an.

Ngày 6-2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành Quyết định kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Trung, công an xã Thành Triệu (huyện Châu Thành) bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy, do vi phạm quy định của ngành công an; đồng thời kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Của vì không can ngăn khi có mặt trực tiếp tại hiện trường xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 20-1 (nhằm 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip, xác định Đại úy Phan Văn Trung (Công an xã Thành Triệu) đá liên tục vào người ông D. sau khi ông này đã bị khống chế. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên được xác định là ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và dùng dao gây thương tích cho người "vợ hờ" của mình nên công an địa phương đến để xử lý.

Công an xã Thành Triệu đến lập biên bản, trong đó có Đại úy Phan Văn Trung.

Tuy nhiên, ông D. đã có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, nên bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc, nhưng ông D. bỏ chạy. Lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế, bắt được ông D. lại.

Sau đó, Đại úy Phan Văn Trung đã dùng chân đá liên tục vào người nạn nhân.