Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, Campuchia tham dự

Ngày 14-12, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới (HNQPBG) Việt Nam - Lào -Campuchia lần thứ nhất được tổ chức tại khu vực biên giới chung 3 nước (tỉnh Kon Tum (Việt Nam) tỉnh Attapeu (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Các Bộ trưởng tặng quà

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng tham dự giao lưu.

Các Bộ trưởng cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất là hoạt động nhằm triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia.

Qua đó, sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động giao lưu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới; truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân 3 nước, qua đó góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các Bộ trưởng đến thăm Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng 3 nước đã cùng chào, tô son cột mốc chủ quyền; lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; diễn tập quân y chung giữa quân đội 3 nước; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka; tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi)...

Các Bộ trưởng tặng quà cho trường

Chiều cùng ngày, sẽ diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu

MAI CƯỜNG