Giao thông thông thoáng trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng 30-4 trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai, giao thông thông thoáng do lưu lượng xe cộ qua lại không quá nhiều so với dịp nghỉ lễ các năm trước đó.

Tại các khu vực thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa), ngã 3 Trị An (nút giao giữa TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom) và ngã tư thị trấn Trảng Bom, lưu lượng xe cộ qua lại giảm, việc đi lại thuận tiện hơn so với ngày hôm qua.

Anh Đoàn Xuân Hoàng (SN 1978, người TP Biên Hòa) chở bạn về huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) chơi lễ, cho biết, thường thì vào dịp 30- 4, xe cộ đi lại chật cứng trên Quốc lộ 1. Hiện tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đã thông xe, rút ngắn thời gian về tỉnh Bình Thuận nên đa số người dân chọn đi cao tốc nên không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Anh Hoàng nói: “Vào dịp lễ, từ TP Biên Hoà về huyện Xuân Lộc phải mất 3- 4 giờ, nhưng nay chỉ mất hơn 1 giờ”.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5, các tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cũng đồng loạt ra quân tuần tra trên Quốc lộ 1 (từ TP Biên Hòa đến ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom).