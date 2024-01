Hà Nội chợt ấm lên trong vài ngày ngắn ngủi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, do tác động của áp suất khí quyền tiền không khí lạnh, 1-2 ngày qua, Hà Nội đã hửng nắng ấm, nền nhiệt ban ngày tăng nhanh, ban đêm vẫn lạnh.

Hà Nội chợt nắng ấm, người dân tranh thủ đi cắt tóc. Ảnh chụp chiều 18-1 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo. Ảnh: VĂN PHÚC

Dự báo hôm nay 19-1, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng ấm, trời khô ráo, nhiệt độ cao nhất buổi trưa về chiều lên mức 27 độ C. Ngày mai 20-1, nhiệt độ giảm hơn - cao nhất chỉ còn 25 độ C. Từ ngày 21-1 bắt đầu mưa rét, nhiệt độ giảm nhanh.

Tranh thủ những ngày nắng ấm ngắn ngủi trước khi bước vào đợt rét đậm rét hại mới (dự báo kéo dài 1 tuần), người Hà Nội tranh thủ phơi giặt quần áo, chăn màn sau những ngày nồm ẩm mốc, tranh thủ cắt tóc, làm đẹp đón tết, dạo phố, cà phê thư giãn…

Clip nhịp sống đời thường khi Hà Nội ấm lên. Thực hiện: VĂN PHÚC

Sáng sớm nay 19-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã bắt đầu phát thông tin cảnh báo đợt không khí lạnh cường độ mạnh sắp tràn về phía Bắc.

Bản tin cho biết: “Hiện nay (19-1), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam”. Dự báo khoảng chiều và đêm 20-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó là Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Khoảng ngày 22-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm, “tô đậm” giá rét ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau đó lan tỏa xuống Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.

Từ chiều và đêm 20-1, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3. Từ ngày 22-1, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm 20-1, ở phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Từ ngày 22-1, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 7-10 độ C, vùng núi Bắc bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ từ 9-12 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung có mưa.

VĂN PHÚC