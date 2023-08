Hà Nội chốt phương án khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào sáng 30-8

Theo đó, để công trình được đưa vào khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án đầu tư và phải xong trước ngày 28-8.

Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cũng phải được gửi Cục Quản lý xây dựng, Bộ GT-VT để tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức lại giao thông tại các tuyến đường xung quanh và các nút giao thông lân cận đảm bảo giao thông thuận lợi khi công trình đưa vào khai thác hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Trước đó, UBND TP Hà Nội dự kiến khánh thành và thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày 10-10, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 _ 10-10-2023). Việc cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khánh thành, thông xe sớm hơn dự kiến và đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2-9 sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giảm bớt ùn tắc giao thông tại khu vực.

Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, khởi công ngày 9-1-2021. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nằm song song và có hình dáng tương tự cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Sau khi hoàn thành, cây cầu có chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km, rộng hơn 19m với 4 làn xe lưu thông gồm: 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn hỗn hợp.