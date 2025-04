Hà Nội lạnh, nhiều nơi mưa lớn do không khí lạnh

Không khí lạnh về đã gây mưa to đến rất to trên diện rộng tại Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Hà Nội mưa nhỏ, trời lạnh.

Đêm qua 12-4, không khí lạnh đã tràn về tới Hà Nội. Gió Đông Bắc rít mạnh từng hồi. Nhiệt độ Hà Nội sáng sớm 13-4 còn 19-20 độ C. Trong hai ngày 14 và 15-4, dự báo mỗi ngày Hà Nội sẽ giảm thêm 1 độ C.

Từ sáng 13-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một phần Trung Trung bộ. Nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm mạnh, trời chuyển rét về đêm và sáng.

Theo dữ liệu trên hệ thống đo mưa tự động Vrain cập nhật đến sáng 13-4, rất nhiều nơi đã có mưa đến mưa to. Lượng mưa cao ghi nhận tại Quảng Trị (175,6mm), Hà Tĩnh (142,8mm), Quảng Bình (119,6mm), Huế (105mm), Lai Châu (116mm), Điện Biên (68,8mm), Nghệ An (80,8mm), Yên Bái (58,4mm), Nam Định (56mm)...

Vùng mưa to tập trung ở Bắc Trung bộ, đặc biệt từ Nghệ An đến Quảng Trị (trên 100mm, có nơi gần 180mm). Vùng núi phía Bắc cũng ghi nhận nhiều điểm mưa to như Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai. Đồng bằng Bắc bộ và khu vực ven biển phía Bắc chỉ có mưa nhỏ, lượng thấp, phổ biến dưới 5mm.

Không khí lạnh về kèm những cơn dông gây mưa to ở khu vực Tây Bắc bộ. Ảnh: CTV

Dự báo trong 1-2 ngày tới, khối không khí lạnh tiếp tục lan sâu xuống Trung Trung bộ, gây mưa dông diện rộng và biển động mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, Bắc bộ và Bắc Trung bộ hôm nay sẽ dần chuyển lạnh sang rét. Nhiệt độ thấp nhất (phổ biến) trong ngày tại Bắc bộ là 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C; Bắc Trung bộ 17-20 độ C; Hà Nội 17-19 độ C, rét về đêm và sáng.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), nhận định: Do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, từ nay đến khoảng ngày 15-4, Bắc bộ và Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Vùng nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, gia súc và giao thông đi lại do mưa dông và rét.

PHÚC HẬU