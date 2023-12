Hà Nội lên phương án chống giẫm đạp và thiết bị bay lạ tại lễ hội Countdown chào 2024

Ngày 31-12, UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã kiểm tra và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1-1-2024.

Trong đó, lễ hội Countdown dự kiến có khoảng 100.000 người tham dự. Tiếp đó tới 4 giờ ngày 1-1-2024 là giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2023 do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Các lực lượng chức năng kiểm tra tại khu vực tổ chức lễ hội Countdown

Để bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động trên, đồng thời rút kinh nghiệm từ các vụ việc không mong muốn đã từng xảy ra ở một số nước trong những sự kiện tập trung đông người, đối với lễ hội Countdown, Công an quận Hoàn Kiếm và lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng các phương án.

Trong đó, quanh khu vực có lối thoát hiểm nằm sát hồ Hoàn Kiếm; trên mặt hồ, lực lượng chức năng bố trí xuồng cứu hộ sẵn sàng ứng phó với trường hợp nhiều người vui chơi quá khích nhảy xuống hồ tạo sự chú ý. Tại các điểm cao nhà hàng xung quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các chủ nhà hàng, khách sạn và nhà dân kiểm soát lượng người, không để tập trung đông người trên lan can, tầng thượng. Đối với sự thâm nhập của các thiết bị bay lạ, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đã bố trí 2 tổ chế áp thiết bị bay tại nơi tổ chức sự kiện và UBND phường Hàng Bạc.

Các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội chào năm mới 2024 ở khu vực hồ Hoàn Kiếm

Công an quận Hoàn Kiếm và Công an TP Hà Nội đã triển khai hơn 30 chốt, trong đó có những chốt đặc biệt chống giẫm đạp, chỉ mở trong trường hợp xảy ra sự cố. Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, người dân khi tham gia sự kiện cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn và khi có mặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không mang theo chai lọ, pháo nổ, vật dễ cháy để bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi người và sự kiện.

MINH KHANG