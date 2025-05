BS Trần Thành Trai đã mãi đi xa

1. Tôi nhớ, một lần đi công tác, BS Trần Thành Trai tâm sự, năm 1965, anh tốt nghiệp Trường Đại học Y. Lúc đó chính quyền có lệnh tổng động viên và anh được đưa ra Bệnh viện Duy Tân (Đà Nẵng) làm việc suốt 9 năm với cấp bậc thiếu tá. Cuối tháng 3-1975, khi nghe tiếng súng trên đèo Hải Vân, anh đã chạy ra cảng Tiên Sa leo lên tàu buôn để đi về Sài Gòn. Đó là cuộc tháo chạy để tự cứu mình. Sau đó, có rất nhiều điều kiện để anh vượt biên, nhưng anh chấp nhận ở lại vì được ở bên vợ, con và những người thân yêu của mình...

2. Tôi vẫn còn nhớ như in, năm 1980 có một trận đại dịch viêm ruột hoại tử do loại vi khuẩn yếm khí Clostridium Perfringen gây ra. Độc tố vi khuẩn này gây tổn thương hoại tử ở ruột non từ niêm mạc lan ra ngoài thanh mạc và có thể thủng ruột gây tử vong. Lúc bấy giờ, chỉ định điều trị nội khoa (bởi kháng sinh lúc đó còn rất nghèo nàn), chủ yếu là điều trị triệu chứng. BS Trần Thành Trai đã có sáng kiến đưa oxy vào ruột ở đoạn đầu hỗng tràng qua một kim tiêm để oxy lan đến khắp ruột, diệt vi khuẩn yếm khí ngay giai đoạn còn rất sớm và kết hợp điều trị nội khoa. Kết quả khá ngoạn mục khi điều trị thành công trường hợp bệnh nhẹ không dẫn đến thủng ruột, hạ thấp tỷ lệ tử vong.

Năm 1988, BS Trần Thành Trai đã cùng với anh em trong Khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 mổ tách cặp song sinh Song - Pha dính nhau phần bụng thành công. 6 tháng sau, ngày 4-10-1988, anh cùng ê kíp gồm các bác sĩ chuyên gia hàng đầu TPHCM dưới sự chỉ đạo của Viện sĩ Dương Quang Trung đã mổ tách cặp song sinh Việt - Đức dính nhau phần bụng, chậu. Ca mổ thành công đi vào lịch sử ngành y nước nhà và thế giới.

3. Năm 1997, BS Trần Thành Trai đắc cử đại biểu HĐND TPHCM và sau đó đắc cử đại biểu Quốc hội khóa X. Tôi còn nhớ, trong một buổi tiệc chiêu đãi, chúng tôi có nói với anh rằng: Bây giờ, Thầy không những đại diện cho toàn thể Khoa Ngoại nhi mà còn đại diện cho 20 triệu dân miền Nam. BS Trần Thành Trai đáp lời: “Không phải đại diện cho 20 triệu dân miền Nam mà tôi tự hào vì là một trong 20 triệu dân miền Nam đã ở lại xây dựng đất nước sau ngày 30-4-1975”.

BS Trần Thành Trai cũng được xem là người đầu tiên đặt mối quan hệ ngoại giao y tế, trong lúc Việt Nam bị thế giới cấm vận. Qua các đoàn thể y tế phi chính phủ, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã ký hợp đồng quan hệ công tác với Tổ chức Interplast (CHLB Đức), giúp các bác sĩ ngoại nhi học hỏi về lĩnh vực phẫu thuật điều trị bướu máu, sẹo phỏng, sẹo co rút, nhất là phẫu thuật tạo hình các dị tật bẩm sinh như sứt môi, chẻ vòm... Từ đó đã tổ chức 15 đợt phẫu thuật từ thiện cho 2.529 trẻ em bị sứt môi, chẻ vòm, sẹo co rút tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật đời người. Sau hai lần bị tai biến, BS Trần Thành Trai phải nằm tại giường và nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Thắp một nén hương cầu chúc linh hương anh sớm siêu thoát và an nghỉ nơi cõi hiền.

Thông tin từ gia đình và Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, BS Trần Thành Trai, sinh năm 1938, tại Long An, từ trần vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 31-5, hưởng thọ 88 tuổi. Ông từng giữ các vị trí công tác: Chủ nhiệm khối ngoại Bệnh viện Nhi đồng 1, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại nhi Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trưởng phân môn ngoại nhi Đại học Y Dược TPHCM. Linh cữu BS Trần Thành Trai quàn tại số 734, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM. Lễ động quan lúc 9 giờ ngày 4-6. Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). THÀNH AN

BS-CK2 HUỲNH VĨNH HẢI NGƯƠN (Nguyên Trưởng khoa Tiền Phẫu, Bệnh viện Nhi đồng 1)