Hà Nội trao thẻ căn cước mới cho những công dân nhỏ tuổi đầu tiên

Đáng chú ý, trong số các công dân được nhận thẻ căn cước mới đợt này có 3 công dân dưới 14 tuổi. Dự buổi trao thẻ căn cước, chị Nguyễn Thanh Hà (ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) vui vẻ nói: "Ngay khi được Công an TP Hà Nội tuyên truyền về những lợi ích của căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, gia đình tôi đã nhanh chóng truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, đăng ký làm thẻ căn cước cho con tôi từ ngày 1-7. Quy trình làm thủ tục, gia đình tôi đã được cán bộ Công an TP Hà Nội hướng dẫn tận tình, chu đáo, thủ tục đều được hỗ trợ nhanh chóng.

Công an TP Hà Nội tổ chức trao thẻ căn cước mới cho những công dân đầu tiên dưới 14 tuổi ở Hà Nội

Trước đó, vào sáng 1-7, cùng với các địa phương trong toàn quốc, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân trên địa bàn. Qua 8 ngày triển khai, lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP Hà Nội đã thu nhận hồ sơ của 36.232 trường hợp, trong đó có 1.566 trường hợp trẻ từ 0-6 tuổi và 12.787 trường hợp trẻ từ 6-14 tuổi và 21.879 trường hợp từ 14 tuổi trở lên.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày, toàn thành phố thu nhận hơn 8.000 hồ sơ cấp căn cước theo mẫu mới. Công an TP Hà Nội cũng đã tiếp nhận gần 20.000 thẻ căn cước từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chuyển về. Số thẻ căn cước này sẽ nhanh chóng được cơ quan công an chuyển giao đến công dân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm phục vụ tốt các nhu cầu của công dân.

BOX

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27-11-2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2024. So với Luật Căn cước công dân, Luật Căn cước 2023 bổ sung nội dung cấp căn cước đối với người dưới 14 tuổi. Theo đó, mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6-14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên.

MINH KHANG