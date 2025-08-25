Hà Nội và miền Bắc mưa tầm tã

Xã hội

Từ trưa đến tối 25-8, Hà Nội mưa tầm tã, nhiều người dân kẹt, không kịp về nhà vì mưa ướt. Nhiều người phải chuyển sang đi xe buýt và tàu điện để tránh ùn tắc do mưa gió.

Tâm bão số 5 lúc 19 giờ ngày 25-8. Nguồn: Zoom Earth

Tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Bắc Trung bộ - tâm điểm là Nghệ An - Hà Tĩnh, nhưng từ trưa đến tối 25-8, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ mưa tầm tã, không ngớt. Tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên… mưa như trút, sông suối dồn dập đổ nước mưa về.

Nước tràn đường tại xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ) chiều 25-8 do mưa không ngớt
Mưa như trút tại phường Cốc Lếu (tỉnh Lào Cai), chiều 25-8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến 18 giờ ngày 25-8, tâm bão vẫn nằm trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, tiếp tục gây mưa to gió mạnh và kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Vị trí tâm bão lúc 18 giờ ngày 25-8 ở khoảng 18,4 độ vĩ Bắc và 105,8 độ kinh Đông, sức gió giảm còn cấp 11, giật cấp 13. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15km/giờ.

Người dân Hà Nội cấp tập trở về nhà để tránh mưa bão, chiều 25-8
Mưa tầm tã ở Hà Nội, chiều 25-8
Trời mây vần vũ do bão số 5 ở Hà Nội
Mưa bão ở Hà Nội chiều 25-8
Nhiều người dân phải đi xe buýt về nhà để tránh mưa

Tại các tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt Nghệ An và Hà Tĩnh, gió mạnh kèm mưa lớn khiến nhiều khu vực bị chia cắt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tăng cao. Hệ thống điện và thông tin liên lạc ở một số nơi đã bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển và theo dõi sát các thông tin cảnh báo.

Nhiều người dân Hà Nội lên tàu điện trở về để tránh mưa gió

Chiều tối 25-8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 5 vẫn nguy hiểm và ít di chuyển sau khi đổ bộ đất liền nước ta.

PHÚC HẬU

