Bộ Công thương yêu cầu sẵn sàng hàng hóa cho vùng lũ bão

Bộ Công thương đã chỉ đạo các địa phương ở khu vực Bắc Trung bộ và một số tỉnh lân cận khẩn trương dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung và ngăn chặn tình trạng khan hiếm, tăng giá bất hợp lý khi bão số 5 gây mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực.

Chiều 25-8, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã ban hành công văn khẩn gửi sở công thương các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Theo đó, các địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng phó mưa lũ, đặc biệt là bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân, nhất là khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Các sở công thương đôn đốc doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu chủ động cung ứng và dự trữ mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm.

Ngày 25-8, bão số 5 gây mưa to gió lớn ở khu vực Bắc miền Trung, gây nhiều thiệt hại ban đầu

Đồng thời, các sở phối hợp với hệ thống siêu thị để điều chuyển nguồn hàng từ các địa phương lân cận về khu vực chịu ảnh hưởng của bão, tránh xảy ra khan hiếm. Danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối phải được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng đưa hàng ra thị trường khi thiên tai chia cắt địa bàn.

Ảnh vệ tinh lúc 17 giờ ngày 25-8: Tâm bão đang hoành hành tại Nghệ An

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương phải thường xuyên bám sát diễn biến, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng.

Các sở thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cập nhật, báo cáo tình hình cung cầu, giá cả, mạng lưới phân phối, đồng thời tổ chức bán hàng kịp thời trong điều kiện đảm bảo an toàn, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong thời gian thiên tai diễn biến phức tạp.

PHÚC HẬU