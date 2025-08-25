Những thiệt hại ban đầu từ bão số 5

Ngày 25-8, bão số 5 gây mưa to gió lớn ở khu vực Bắc miền Trung, gây nhiều hại ban đầu.

Tại vùng biển Hòn La (Quảng Trị) xuất hiện sóng cao gần 2m, gió giật dữ dội, khiến nhiều lồng bè nuôi cá của ngư dân bị đánh bật neo, dạt vào bờ, hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ông Cao Thái, hộ nuôi cá tại xã Phú Trạch, cho biết: “Gia đình tôi có 6 bè nuôi cá. Sáng nay, sóng lớn đã đánh trôi toàn bộ, nhiều khung gỗ, lưới nuôi vỡ nát. Nhìn qua camera mà xót ruột, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng”.

Sóng đánh lồng bè cá, gây thiệt hại tiền tỷ đồng ở Hòn La

Không chỉ ở Hòn La, tại khu vực sông Roòn (xã Hòa Trạch), gió Tây Nam quật mạnh, nước sông dâng cao khiến nhiều bè hàu của hộ anh Nguyễn Việt Cường đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi, ước tính mất gần 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở cửa sông Roòn, sóng biển dâng cao, dòng chảy xiết cuồn cuộn, người dân liên tục ra bến kiểm tra, gia cố dây neo thuyền bè để ứng phó.

Ghi nhận lúc 16 giờ 30 phút ngày 25-8, tại Khu du lịch biển Xuân Thành (thôn Thành Long, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), mưa vẫn đang lớn, gió bão số 5 giật rất mạnh, khủng khiếp. Hàng loạt cây xanh bị gió giật gãy đổ, nhiều mái tôn của nhà dân, nhà hàng, bị tốc, hư hỏng. Thời điểm này, để đảm bảo an toàn, tại khu du lịch, mọi người dân đều không đi ra ngoài vì lo sợ tấm tôn, cây gãy va trúng.

Tại Hà Tĩnh, mưa vẫn đang lớn, gió bão số 5 giật rất mạnh, khủng khiếp

Theo người dân, lúc này đang là thời điểm bão số 5 đổ bộ vào khu vực Khu du lịch Xuân Thành. Toàn khu vực hiện nay đã bị mất điện.

Trong khi đó, tại địa bàn phường Thành Sen, xã Thiên Cầm và nhiều địa phương khác ở tỉnh Hà Tĩnh, gió bão số 5 và mưa lớn cũng đã làm nhiều nhà cửa, mái che, công trình phụ trợ của người dân bị tốc mái, hư hỏng nặng; hàng loạt cây xanh bị đổ ngã.

Cây ngã đổ chắn ngang đường sắt, các lực lượng chức năng và địa phương ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh khắc phục thông tuyến

Chiều 25-8, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5 khiến một số cây xanh bị đổ ngã lên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Phú Lập, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu bị ách tắc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phúc Trạch và chính quyền địa phương, cán bộ thôn đã kịp thời xuống xử lý sẽ phát và dọn dẹp hiện trường cây đổ ngã, đảm bảo thông tuyến tàu vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày.

Một công trình của người dân ở đường Đông Lộ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh bị đổ sập

Chiều cùng ngày, theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh có khoảng 70% khách hàng bị mất điện. Hiện nay, thời tiết đang diễn biến phức tạp nên chưa thể triển khai việc khắc phục.

MINH PHONG - DƯƠNG QUANG