Hà Nội: Xử nghiêm việc lợi dụng sắp xếp đơn vị hành chính để lấn chiếm đất đai

Gần đây, tại một số địa phương ở Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân và tổ chức lợi dụng việc thay đổi địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng và xây dựng trái phép.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm ngay từ đầu các trường hợp vi phạm; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải quyết các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng; chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc chiếm dụng trái phép đất đai, gây mất an ninh trật tự; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, củng cố hồ sơ xử nghiêm theo quy định của pháp luật...

KHÁNH NGUYỄN