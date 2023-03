Hà Tĩnh: Liên tiếp phát hiện thuyền đánh cá sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định

Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 8-3, tại khu vực đảo Én, cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 3 hải lý, lực lượng Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm cùng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 8 thuyền đánh cá sử dụng giã cào để đánh bắt hải sản sai quy định.

Các thuyền đánh cá này mang biển kiểm soát gồm: HT 90382 TS do ngư dân Nguyễn Tiến Sỹ (62 tuổi) làm chủ, HT 20835 TS do ngư dân Trần Văn Tiệp (36 tuổi) làm chủ, HT 20081 TS do ngư dân Trần Đình Bắc (44 tuổi) làm chủ, HT 20692 TS do ngư dân Nguyễn Hữu Luyến (46 tuổi) làm chủ, HT 20489 TS do ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh (40 tuổi) làm chủ, HT 20809 TS do ngư dân Trần Xuân Lung (52 tuổi) làm chủ.

Chủ các thuyền đánh cá trên đều quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 9-3, cũng tại khu vực trên, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện, bắt giữ thuyền đánh cá mang biển kiểm soát TH 92148 TS do ngư dân Hoàng Văn Viên (33 tuổi) làm chủ phương tiện, cùng với 3 thuyền viên khác đều quê ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá khi đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định.

Lúc 20 giờ ngày 10-3, tại khu vực trên, lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ thuyền đánh cá mang biển kiểm soát HT 20669 TS do ngư dân Dương Văn Thành (57 tuổi, quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ, khi đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định.

Hiện các vụ việc trên đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.