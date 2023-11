Hà Tĩnh: Mưa lớn nhiều nơi bị ngập lụt cục bộ

Từ khuya 12-11 đến sáng 13-11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông trên diện rộng. Nhiều đường giao thông, khu vực dân cư, cơ quan, trường học... bị ngập lụt cục bộ.

Theo ghi nhận, sáng 13-11, do ảnh hưởng đợt mưa lớn, tại địa bàn huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà… (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra tình trạng ngập lụt, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, cơ quan, trường học. Nhiều khu vực nhà dân bị ngập lụt, chia cắt cục bộ, nhất là nhà dân ở vùng thấp trũng nước đã tràn vào nhà khoảng 20-25cm…

Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) bị ngập kéo dài hàng trăm mét khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, ngay trong sáng 13-11, lực lượng công an đã đội mưa cắm các biển cảnh báo đi chậm, khu vực nước sâu, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã, thị trấn chủ động theo dõi sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch kịp thời ứng phó. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương bố trí lực lượng, sẵn sàng công tác ứng cứu, giúp bà con nhân dân, nhất là ở các vùng thấp trũng di dời, kê tài sản lên cao để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại.

Trong sáng 13-11, nhiều trường học các cấp trên địa bàn huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà và một số địa phương khác ở tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ động cho hàng chục ngàn học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Khoảng 4 giờ sáng 13-11, mưa lớn cũng đã khiến một khối lượng lớn đất đá từ trên vách núi Nầm (thuộc địa bàn xã Sơn Châu, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở tràn xuống tuyến Quốc lộ 8A khiến giao thông bị cản trở.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực, Hạt Quản lý giao thông đường bộ Phố Châu (huyện Hương Sơn) đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng đến hiện trường lập biển cảnh báo và điều tiết giao thông.

>> Một số hình ảnh ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh sáng 13-11: