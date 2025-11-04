Hà Tĩnh: Tập trung khắc phục hậu quả mưa, lũ

Tranh thủ nước rút, thời tiết tạnh ráo, các lực lượng chức năng và địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ ở tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả thiệt hại để sớm ổn định lại cuộc sống, sản xuất và học tập.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp các trường học ở vùng lũ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường để sớm đón học sinh trở lại lớp

Ngày 4-11, thời tiết tại tỉnh Hà Tĩnh đã ngớt mưa, tạnh ráo, nước ngập lụt đã rút dần.

Với phương châm “nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng công an, dân quân tự vệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đoàn thể, cùng phương tiện đã tỏa về các địa bàn bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt như xã Cẩm Duệ, xã Cẩm Bình… để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp các trường học dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường để sớm đón học sinh trở lại lớp

Các lực lượng đã tập trung giúp các trường học, nhà dân khu vực bị ngập lụt dọn dẹp bùn đất, xử lý rác, rửa bàn ghế, đồ dùng học tập, sửa sang các cơ sở vật chất, khơi thông cống rãnh,... nhằm sớm ổn định lại cuộc sống, sản xuất của bà con nhân dân và đón học sinh trở lại trường lớp.

Cán bộ, chiến sĩ giúp bà con dọn dẹp nhà cửa

Tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) đã đi giám sát, phun khử khuẩn tại các trường học, xử lý nước sinh hoạt, phòng, chống các dịch bệnh cho người dân.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Cẩm Duệ có có 1 trạm y tế, 7 trường học, 2.658 hộ, 250 giếng nước, 870 công trình vệ sinh bị ngập. Còn xã Cẩm Bình có 3 trạm y tế, 5 trường học, hơn 1.400 hộ, 205 giếng nước và 180 công trình vệ sinh bị ngập.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt

Lực lượng y tế phun hóa chất khử khuẩn bằng Cloramin B tại Trường THCS Cẩm Duệ, xã Cẩm Duệ

Trước, trong và sau mưa lũ, CDC Hà Tĩnh đã cấp hơn 1.000kg hóa chất Cloramin B khử khuẩn, 50.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs và hơn 120 lít hóa chất diệt muỗi...

CDC Hà Tĩnh cấp hóa chất Cloramin B cho Trường THCS Cẩm Duệ và Trạm y tế Cẩm Vịnh để xử lý môi trường, nước sạch cho nhân dân khi nước rút

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh), tính đến đến sáng 4-11, Hà Tĩnh còn 1.183 hộ bị ngập lụt, trong đó, xã Cẩm Duệ 520 hộ, xã Cẩm Bình 560 hộ, xã Cẩm Xuyên 67 hộ, phường Hà Huy Tập 33 hộ, xã Đồng Tiến 3 hộ; một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ (giảm 2.795 hộ so với lúc 17 giờ ngày 3-11).

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp các trường học ở vùng lũ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường

Toàn tỉnh có 21/676 cơ sở giáo dục với 12.207 học sinh tạm nghỉ học do mưa lũ, Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức dạy học trực tuyến (35 lớp, 1.429 học sinh), còn lại dạy học bình thường.

Mưa lũ cũng đã làm 1 người chết là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1973, trú thôn Cừa Lĩnh, xã Mai Hoa), bị lật thuyền khi đi chăn dắt đàn bò, nước lũ cuốn trôi vào chiều 1-11, đến ngày 2-11 đã tìm thấy thi thể.

DƯƠNG QUANG